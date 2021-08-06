Эксперт перечислил героев и пакостников Олимпиады в Токио

Бывший член президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики, спортивный эксперт Алексей Кустов называет по фамилиям тех, кто достоин похвалы, и тех, кто только мешает достижениям российских олимпийцев.
Накопилось множество вопросов к спортивным функционерам России, устроившим для себя и своих прихлебателей синекуру и вставляющих палки в колеса нашим достижениям не только на летних играх.
По мнению собеседника Pravda.Ru, в громком скандале с Кристиной Тимановской вина лежит на чиновниках от спорта. Обиду вызывает, когда об этом инциденте принимаются рассуждать либо далёкие от легкой атлетики люди, либо политически ангажированные фигуры.
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