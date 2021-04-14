Аллерголог: избавиться от аллергии можно навсегда

Кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина расскажет в видеоэфире "Правды.Ру" об опасности сезонной аллергии и методах её лечения.
Новое лёгкое пальто и туфли на каблуках. А ещё весеннее настроение и желание влюбляться и дарить счастье себе и окружающим. Это всё признаки весны. Но как быть, если радость омрачает аллергия? Как справиться с сезонным обострением заболевания, какие сегодня есть методы лечения и насколько они эффективны? Ответы даёт автор новейшего метода лечения аллергии Надежда Логина.
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