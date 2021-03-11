Александр Михайлов: Не будите русского медведя

В видеостудии "Правды.Ру" побывал известный актёр, режиссёр, педагог, Народный артист России Александр Михайлов.
Об этом и многом другом с Александром Михайловым побеседовал журналист Сергей Каргашин.
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