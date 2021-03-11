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Александр Михайлов: Не будите русского медведя

Правда ТВ

В видеостудии "Правды.Ру" побывал известный актёр, режиссёр, педагог, Народный артист России Александр Михайлов.

Не будите русского медведя
  • Как проходили съёмки фильма «Любовь и голуби»?
  • Почему отечественное кино сегодня оторвано от реальной жизни?
  • Что завещал ему, умирая, дед?
  • Почему с детства мечтая о море, он всё-таки не стал моряком?
  • Что связывало его с Михаилом Евдокимовым?
  • Почему в своей книге «Личное дело» Александр Михайлов яростно выступает против тех, кто  истребляет наши корни, уничтожает нашу культуру?

Об этом и многом другом с Александром Михайловым побеседовал журналист Сергей Каргашин

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Автор: Сергей Каргашин, Редактор: Елена Тимошкина
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