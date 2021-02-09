Почему россияне проголосовали за 4-дневную рабочую неделю

Директор по персоналу "Первого ОФД" (Первый оператор фискальных данных) Елена Булкина сегодня, 9 февраля, расскажет в видеоэфире "Правды.Ру" о плюсах и минусах перехода на четырёхдневную рабочую неделю, за которую проголосовало большинство россиян.
Согласно данным опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob, 48% россиян поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю, а 4% предприятий уже перешли на такой рабочий режим. Из сотни компаний, перешедших на сокращённую рабочую неделю в качестве эксперимента, позже все снова вернулись к пятидневке.
В опросе приняли участие 300 работодателей и 1600 экономически активных граждан по всей стране. 32% опрошенных дополнительный выходной хотели бы посвятить семье, 18% — отдыху или подработке, 13% — изучению языков и самообразованию, 10% — спорту, 7% — домашним делам.
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает идею четырёхдневной рабочей недели ценной саму по себе, и государству к ней точно ещё предстоит вернуться.
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