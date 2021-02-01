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Почему Казахстану больше не по пути с Россией

Правда ТВ » Точка зрения

Казахстан был зачинателем евразийской интеграции, но в прошлом году Нур-Султан сделал ряд заявлений, которые говорят о том, что он не будет интегрироваться в ЕАЭС в таких сферах, как внешняя политика, финансовое регулирование и валютная политика.

Почему Казахстану больше не по пути с Россией?

"Мы не должны выходить за рамки договора о ЕАЭС (Евразийский экономический союз. — Ред.) и декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов, принятой главой государства (Нурсултаном Назарбаевым. — Ред.) 6 декабря 2018 года", — сказал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

В программе "Точка Зрения" казахстанский политик, экономист Пётр Своик рассказал, что экономика Казахстана "работает на вывоз" и находится под контролем западных и китайских инвесторов, которые не заинтересованы в российском присутствии.

"Вы своего (Михаила) Ходорковского посадили, а мы сразу отдали все свои ресурсы иностранцам и теперь наша экономика работает на них", — сказал Пётр Своик.

Для продвижения евразийской интеграции нужна новая валюта (условно алтын) которая, как советский рубль Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), будет служить инструментом для совместных инвестиций, считает эксперт.

В нынешней ситуации ни рубль, ни тенге такой функции не несут, поскольку не являются самостоятельными валютами, добавил он.

Казахстан может "легко выскочить" из реальности "вывозной экономики", если Москва предложит внятную политику, объединяющую идею, сказал Пётр Своик. Однако на примере Экибастуза, который теряет своё значение как поставщик электроэнергии в Россию, в Казахстане видят, что у России нет таких целей.

По словам политика, казахский национализм — это объективное явление, и он, конечно, работает не на интеграцию с Россией. Как и на всём постсоветском пространстве, он поддерживается Западом.

Так, в парламент Казахстана в 2020 году прошла поддерживающая националистов партия "Ак-Жол" с 10% голосов. "Ак жол" предлагает переименовать областные центры с русскими названиями, запретить коммунистическую идеологию в стране. Именно через эту партию националисты продвигают законопроект о признании "Ашаршылыка" ("Голодомора"), который предусматривает уголовную ответственность за отрицание геноцида и возлагает ответственность за него на СССР.

Но Пётр Своик уверен, что до таких размеров и к таким последствиям, как на Украине и в Белоруссии казахский национализм не приведёт, потому что общество осознаёт эту угрозу и тщательно её купирует. Кроме того, Казахстан не граничит с западными странами, что нивелирует угрозу прямого вмешательства Запада в его внутренние дела.

Экономист уверен, что отношениям Казахстана и России в рамках интеграции надо уделять срочное внимание, иначе каждый разбежится по своим квартирам, что не будет выгодно ни казахстанцам, ни россиянам.

Смотрите подробно эфир программы "Точка зрения" с Петром Своиком. Ведущая — Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова, Редактор: Елена Тимошкина
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