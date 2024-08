Red Dead Redemption 2 пробивает новый рекорд: 65 Миллионов Проданных

Red Dead Redemption 2 пробивает новый рекорд по продажам

Одна из ведущих игровых компаний Take-Two Interactive представила финансовые результаты за первый квартал фискального 2025 года. В отчете отмечен рост продаж одного из их популярных проектов — Red Dead Redemption 2. По состоянию на 30 июня игра в жанре вестерн достигла отметки в 65 миллионов проданных копий.

Фото: flickr.com by Moyan Brenn from Italy is licensed under Commons, the free media repository