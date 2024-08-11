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Red Dead Redemption 2 пробивает новый рекорд: 65 Миллионов Проданных

Red Dead Redemption 2 пробивает новый рекорд по продажам
0:45
Видеоигры

Одна из ведущих игровых компаний Take-Two Interactive представила финансовые результаты за первый квартал фискального 2025 года. В отчете отмечен рост продаж одного из их популярных проектов — Red Dead Redemption 2. По состоянию на 30 июня игра в жанре вестерн достигла отметки в 65 миллионов проданных копий.

Red Dead Redemption 2 пробивает новый рекорд по продажам
Фото: flickr.com by Moyan Brenn from Italy is licensed under Commons, the free media repository

Для сравнения, на конец прошлого квартала тираж RDR 2 составлял почти 64 миллиона копий, что свидетельствует о продолжительном интересе к игре даже спустя шесть лет. В то же время продажи Grand Theft Auto 5 за последние три месяца остались на уровне 200 миллионов копий.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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