Организм требует сладкого? Возможно, он кричит о помощи

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда тянет на сладкое — это нормально. Но если желание перекусить чем-то сахарным становится навязчивым, организм может подавать сигнал о гормональных сбоях, дефицитах или болезни.

Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio Девушка

Почему так сильно тянет на сахар

Среди частых причин:

Редкие приёмы пищи и голодание: резко падает уровень сахара в крови, и мозг требует быстрой энергии.

Недостаток белка и клетчатки : еда не даёт сытости, провоцируя тягу к быстрым углеводам.

Гормональные колебания - особенно перед менструацией или при стрессе.

Недосып : нарушается регуляция аппетита, усиливается потребность в сладком.

Эмоциональное переедание : сахар временно повышает серотонин и дофамин.

Искусственные подсластители: могут усиливать зависимость от вкуса сладкого.

Когда тяга к сладкому — опасный симптом

Иногда за желанием съесть конфету скрываются серьёзные проблемы:

Гипогликемия - резкое падение сахара из-за голода, алкоголя или препаратов

Инсулинорезистентность и ранний диабет - клетки не усваивают глюкозу, и мозг требует ещё

Нарушения надпочечников - хроническое переутомление и "запрос" на сахар

Предменструальный синдром и депрессия - тело инстинктивно ищет стимуляторы настроения

Как снизить тягу к сахару

Есть сбалансированно: белки, жиры, клетчатка

Не пропускать приёмы пищи

Наладить сон: не меньше 7-9 часов

Минимизировать стресс и искусственные подсластители

Пить воду: жажду легко спутать с голодом

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω - двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

