Организм требует сладкого? Возможно, он кричит о помощи

Иногда тянет на сладкое — это нормально. Но если желание перекусить чем-то сахарным становится навязчивым, организм может подавать сигнал о гормональных сбоях, дефицитах или болезни.
Среди частых причин:
Редкие приёмы пищи и голодание: резко падает уровень сахара в крови, и мозг требует быстрой энергии.
Недостаток белка и клетчатки: еда не даёт сытости, провоцируя тягу к быстрым углеводам.
Гормональные колебания - особенно перед менструацией или при стрессе.
Недосып: нарушается регуляция аппетита, усиливается потребность в сладком.
Эмоциональное переедание: сахар временно повышает серотонин и дофамин.
Искусственные подсластители: могут усиливать зависимость от вкуса сладкого.
Иногда за желанием съесть конфету скрываются серьёзные проблемы:
Гипогликемия - резкое падение сахара из-за голода, алкоголя или препаратов
Инсулинорезистентность и ранний диабет - клетки не усваивают глюкозу, и мозг требует ещё
Нарушения надпочечников - хроническое переутомление и "запрос" на сахар
Предменструальный синдром и депрессия - тело инстинктивно ищет стимуляторы настроения
Есть сбалансированно: белки, жиры, клетчатка
Не пропускать приёмы пищи
Наладить сон: не меньше 7-9 часов
Минимизировать стресс и искусственные подсластители
Пить воду: жажду легко спутать с голодом
Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω - двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.
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