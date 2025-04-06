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Организм требует сладкого? Возможно, он кричит о помощи

1:39
Здоровье

Иногда тянет на сладкое — это нормально. Но если желание перекусить чем-то сахарным становится навязчивым, организм может подавать сигнал о гормональных сбоях, дефицитах или болезни.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка

Почему так сильно тянет на сахар

Среди частых причин:

  • Редкие приёмы пищи и голодание: резко падает уровень сахара в крови, и мозг требует быстрой энергии.

  • Недостаток белка и клетчатки: еда не даёт сытости, провоцируя тягу к быстрым углеводам.

  • Гормональные колебания - особенно перед менструацией или при стрессе.

  • Недосып: нарушается регуляция аппетита, усиливается потребность в сладком.

  • Эмоциональное переедание: сахар временно повышает серотонин и дофамин.

  • Искусственные подсластители: могут усиливать зависимость от вкуса сладкого.

Когда тяга к сладкому — опасный симптом

Иногда за желанием съесть конфету скрываются серьёзные проблемы:

  • Гипогликемия - резкое падение сахара из-за голода, алкоголя или препаратов

  • Инсулинорезистентность и ранний диабет - клетки не усваивают глюкозу, и мозг требует ещё

  • Нарушения надпочечников - хроническое переутомление и "запрос" на сахар

  • Предменструальный синдром и депрессия - тело инстинктивно ищет стимуляторы настроения

Как снизить тягу к сахару

  • Есть сбалансированно: белки, жиры, клетчатка

  • Не пропускать приёмы пищи

  • Наладить сон: не меньше 7-9 часов

  • Минимизировать стресс и искусственные подсластители

  • Пить воду: жажду легко спутать с голодом

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω - двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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