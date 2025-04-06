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Ты тратишь тысячи на ремонт, а всё рушит одна ошибка с обоями: вот как не испортить интерьер

2:07
Недвижимость

Кажется, всё идеально: свежий ремонт, дорогие материалы, стильная мебель. Но вместо вау-эффекта — ощущение дисгармонии. Почему интерьер, в который вложены силы, время и деньги, выглядит как дешёвый новострой?

Удаление старых обоев
Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Удаление старых обоев

Ответ может скрываться в самом неожиданном месте — на стенах. Обои, а точнее, их неправильный выбор, способны свести на нет весь дизайнерский замысел.

Частая ошибка — выбор не по смыслу, а по картинке. Не цвет или узор играют ключевую роль, а фактура и сочетаемость с пространством. Глянец с мелким рисунком дробит поверхность, создавая ощущение тесноты. А в маленькой комнате матовые текстуры поглощают свет, делая её мрачной.

Сложности начинаются и с практической стороны. Например, виниловые обои отлично смотрятся в спальне, но в кухне или ванной быстро отклеиваются из-за влажности. А бумажные в прихожей моментально теряют вид из-за уличной грязи и пыли.

Рисунок — ещё одна ловушка. Большой орнамент на стандартных стенах может выглядеть невыносимо громоздко, а полоски шириной меньше 5 см превращаются в рябь. Всё решает точный расчёт: посчитайте, сколько полных фрагментов рисунка встанет по высоте. Если последний элемент обрезается — ищите другой вариант.

Освещение — это вовсе не просто свет. Под тёплой лампой холодные оттенки серого становятся грязными, а при люминесцентном освещении уютный бежевый приобретает нездоровую синеву. Приложите образец обоев к стене утром, днём и вечером — и вы сразу поймёте, как изменится их тон.

И, наконец, забудьте миф о том, что "обои не дышат". Современные покрытия — даже на синтетической основе — имеют микропоры. Проблема плесени кроется не в них, а в неправильной вентиляции. Хороший воздухообмен спасёт интерьер даже с самыми бюджетными стенами.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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