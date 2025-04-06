Экстренная финансовая поддержка! Так можно получить срочную пенсию в России

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Анатолий Никитин, депутат Московской областной думы, сообщил, что граждане, достигшие 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), могут претендовать на срочную пенсионную выплату.

Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги Российской Федерации

Для этого нужно иметь 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Срок выплаты составляет минимум 10 лет и рассчитывается на основе накоплений. Оформить эту выплату можно через Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, подав заявление через МФЦ, почту или портал госуслуг, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что даже с зарплатами в 200, 300 или 500 тысяч рублей фактически получить 50 тысяч пенсионных выплат становится практически невозможным из-за ограничений, связанных с фондом оплаты труда. В 2024 году лимит составляет 2 миллиона 759 тысяч рублей, что в пересчете дает максимум 229 тысяч рублей в месяц. Однако даже эта сумма не гарантирует желаемую пенсию из-за множества других факторов, влияющих на расчет пенсий.

Эксперт подчеркнул, что пенсионная формула, адаптированная под все категории граждан, приводит к средней пенсии в стране в пределах 25-27 тысяч рублей. Для повышения пенсий до приемлемых уровней необходимо решить вопросы формирования доходов и внедрения эффективной пенсионной политики.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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