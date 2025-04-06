Шесть повседневных привычек, которые делают ваши волосы тусклыми и ломкими

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Вы старательно ухаживаете за волосами, но они всё равно выглядят тусклыми, ломкими и плохо растут? Иногда даже лучшие шампуни и маски не помогают, если ежедневно вредить волосам незаметными привычками. Разбираем самые распространённые ошибки, которые мешают вашим локонам быть здоровыми и красивыми.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё волос

Горячая вода разрушает структуру волос

Мыть голову слишком горячей водой – одна из распространённых ошибок. Высокая температура открывает кутикулу волоса, смывает защитный жировой слой и делает локоны сухими, ломкими и склонными к сечению. Оптимальная температура воды для мытья – 36–38°C.

Расчёсывание мокрых волос – прямой путь к ломкости

Влажные волосы в несколько раз слабее сухих. Их структура становится более эластичной, и при агрессивном расчёсывании они просто рвутся. Если вам необходимо их расчесать, используйте гребень с редкими зубьями или специальную щётку, а перед этим нанесите несмываемый кондиционер.

Использование тугих резинок и заколок

Частое ношение тугих хвостов, пучков и кос приводит к истончению и ломкости волос у корней. Особенно это касается резинок с металлическими вставками, которые травмируют кутикулу. Выбирайте мягкие тканевые резинки и периодически меняйте прически, чтобы не перегружать волосы.

Пренебрежение термозащитой

Фен, плойка, утюжок – всё это сильно сушит волосы и делает их ломкими. Если не использовать термозащитные спреи, масла или кремы, пряди постепенно теряют влагу и становятся безжизненными.

Выбор неподходящего шампуня

Если шампунь не соответствует вашему типу волос и кожи головы, это может привести к их пересушиванию, быстрому загрязнению или даже выпадению. Обращайте внимание на состав: в качественных средствах не должно быть агрессивных сульфатов и спиртов.

Сон с мокрыми волосами

Если ложиться спать с влажными волосами, можно столкнуться не только с их ломкостью, но и с повреждением кожи головы. Во время сна мокрые локоны трутся о подушку, спутываются и становятся более хрупкими. Лучше высушить их перед сном или спать на шёлковой наволочке.

Пересмотрите свои привычки, и через пару недель вы заметите, как изменится состояние волос – появится блеск и сила.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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