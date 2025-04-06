Выглядит как гаечный ключ, дышит трубкой, кусается как оса: кто обитает в нашей речке

2:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Познакомьтесь: обыкновенный водяной скорпион. Он живёт почти в каждом пруду, речке или лужице с растительностью. Да, это не миф — такой себе "полужук-полурак" действительно существует и может вас укусить. Причём не просто цапнуть, а ввести под кожу ферменты, от которых мышцы начнут буквально растворяться. Приятного знакомства!

Фото: commons.wikimedia.org by Azure, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Водяной скорпион обыкновенный

Кто ты, чудовище

На самом деле, это вовсе не скорпион и даже не рак. Это насекомое из семейства водяных клопов, единственный представитель своего рода в Европе. Длина тела — около 2,5 см, не считая устрашающих клешней и дыхательной трубки на хвосте. Звучит как гибрид муравья, шприца и гаечного ключа? Почти так оно и есть.

Собиратель эволюционного конструктора

У природы, похоже, был творческий кризис, когда она создавала этого зверя. Хвост — для дыхания, клешни — как капканы, крылья — для полётов между водоёмами. Добавьте к этому железобетонную живучесть и злобный нрав — и получите миниатюрного монстра из мелового периода, пережившего всех динозавров.

Не плавает — караулит

Скорпион не любит плавать. Он прячется в иле, водорослях или просто замирает у дна, выставив дыхательную трубочку на поверхность. Его любимое занятие — засадная охота. Любой, кто подплывёт ближе — будь то мальки, головастики или насекомые — рискует быть схваченным, парализованным и… выпитым. Насекомое не жует: оно растворяет внутренности жертвы и втягивает содержимое, как коктейль.

Не трогай — укусит

Если летом вы залезли в тёплый пруд и почувствовали жгучую боль — поздравляем, вы встретились с водяным скорпионом лично. Его укус можно сравнить с осиным. Хорошая новость: серьёзных последствий не будет. Плохая: боль, отёк и шок обеспечены.

Малыши не отстают

Скорпионы размножаются медленно — всего одно поколение в год. К июлю из яиц появляются личинки, копии взрослых, только без дыхательной трубки. Несмотря на юный возраст, они столь же хищны и кусучи. С каждым линькой они становятся всё опаснее, пока не достигнут взрослого состояния и не залягут в зимнюю спячку.

Зима? Да хоть лёд тресни

Зимуют эти мини-монстры прямо в водоёме, даже если тот промёрз до дна. Им хватает крошечного пузырька воздуха около живота. А весной — бац! — они снова активны, голодны и злы, как никогда.

Уточнения

Водяной скорпион обыкновенный (лат. Nepa cinerea) — вид водных клопов из семейства водяных скорпионов (Nepidae).

