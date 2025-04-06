Капли, кашель и корвалол: как невинное лечение становится приговором на дороге

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Каждый год число автомобилистов, лишившихся прав за "наркотическое опьянение", только растёт. При этом немалая часть из них вовсе не употребляли запрещённые вещества. Всё дело в законодательной пустоте — в России по-прежнему не определены допустимые уровни психоактивных компонентов в организме.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль ДПС

Юридическая неопределённость делает возможным самые абсурдные ситуации. Как отметил владелец юридической компании в беседе с порталом njcar. ru, тест-системы способны выявить даже следовые количества вещества. А значит, под удар может попасть и тот, кто принял обычное лекарство.

Невинная таблетка — реальная угроза

Часто причиной проблем становятся вполне законные препараты. К примеру, валокордин и корвалол содержат фенобарбитал — он внесён в список запрещённых. Даже если препарат был принят за неделю или месяц до поездки, анализ может его "увидеть".

Среди других "рисковых" средств:

Средства от диареи с лоперамидом (Имодиум, Лопедиум) — влияют на нервную систему, подавляя реакцию.

Противорвотные препараты с метоклопрамидом — вызывают сонливость и притупление внимания.

Спазмолитики и лекарства на основе белладонны — могут изменить реакцию и оставить следы в крови.

Антигистамины первого поколения (димедрол, супрастин, тавегил) — давно известны своим седативным эффектом.

Средства от простуды, такие как Терафлю, Колдрекс, Ринза — содержат фенилэфрин, способный ухудшить зрение.

Бета-блокаторы (пропранолол, метопролол) и транквилизаторы также находятся в "серой зоне".

Даже капли в нос или глаза могут вызвать подозрение.

Неосведомлённость стоит дорого

Если водителя останавливают, и тест даёт положительный результат, в дело вступает административная машина: медосвидетельствование, суд, лишение прав. Доказать свою невиновность крайне сложно. И пока человек обивает пороги наркодиспансеров, чтобы пройти принудительное "лечение", на дорогах остаются те, кто действительно представляет угрозу.

Юристы подчёркивают: всё это создаёт почву для злоупотреблений. Особенно там, где инспекторы могут подстраховаться "результатами" тестов, а суды — опираться на формальные данные без учёта реального воздействия лекарства.

Уточнения

Лека́рственное средство лека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т (новолат. praeparatum medicinale, praeparatum pharmaceuticum, medicamentum; жарг. лечебное средство) — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

