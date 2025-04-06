Капли, кашель и корвалол: как невинное лечение становится приговором на дороге

Каждый год число автомобилистов, лишившихся прав за "наркотическое опьянение", только растёт. При этом немалая часть из них вовсе не употребляли запрещённые вещества. Всё дело в законодательной пустоте — в России по-прежнему не определены допустимые уровни психоактивных компонентов в организме.
Юридическая неопределённость делает возможным самые абсурдные ситуации. Как отметил владелец юридической компании в беседе с порталом njcar. ru, тест-системы способны выявить даже следовые количества вещества. А значит, под удар может попасть и тот, кто принял обычное лекарство.
Часто причиной проблем становятся вполне законные препараты. К примеру, валокордин и корвалол содержат фенобарбитал — он внесён в список запрещённых. Даже если препарат был принят за неделю или месяц до поездки, анализ может его "увидеть".
Среди других "рисковых" средств:
Средства от диареи с лоперамидом (Имодиум, Лопедиум) — влияют на нервную систему, подавляя реакцию.
Противорвотные препараты с метоклопрамидом — вызывают сонливость и притупление внимания.
Спазмолитики и лекарства на основе белладонны — могут изменить реакцию и оставить следы в крови.
Антигистамины первого поколения (димедрол, супрастин, тавегил) — давно известны своим седативным эффектом.
Средства от простуды, такие как Терафлю, Колдрекс, Ринза — содержат фенилэфрин, способный ухудшить зрение.
Бета-блокаторы (пропранолол, метопролол) и транквилизаторы также находятся в "серой зоне".
Даже капли в нос или глаза могут вызвать подозрение.
Если водителя останавливают, и тест даёт положительный результат, в дело вступает административная машина: медосвидетельствование, суд, лишение прав. Доказать свою невиновность крайне сложно. И пока человек обивает пороги наркодиспансеров, чтобы пройти принудительное "лечение", на дорогах остаются те, кто действительно представляет угрозу.
Юристы подчёркивают: всё это создаёт почву для злоупотреблений. Особенно там, где инспекторы могут подстраховаться "результатами" тестов, а суды — опираться на формальные данные без учёта реального воздействия лекарства.
Лека́рственное средство лека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т (новолат. praeparatum medicinale, praeparatum pharmaceuticum, medicamentum; жарг. лечебное средство) — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
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