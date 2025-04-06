Ваш балкон выглядит как склад? Эти приёмы в 2025 превратят его в райский уголок

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Весна уверенно вступила в свои права, но на балконе всё ещё хранятся коробки, лыжи и забытые вещи? Пришло время превратить этот закуток в стильное и уютное место для отдыха, которое станет любимым уголком в доме.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Frankie Fouganthin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Балкон

В 2025 году балкон — не просто место для хранения, а полноценное продолжение жилого пространства. Тренды делают ставку на экологичность, функциональность и максимум комфорта на минимуме площади. Вертикальные сады — один из главных хитов. Если нет места на полу, "поднимайте" зелень вверх: кашпо с травами и неприхотливыми растениями на стенах не только оживят пространство, но и очистят воздух.

Если хотите добавить немного магии — установите небольшой фонтанчик или декоративную чашу с водой. Даже тихий плеск создаёт ощущение релакса и снимает стресс. А вечером балкон оживят гирлянды на солнечных батареях. Они мягко подсветят пространство, создавая атмосферу вечера в сказке.

Перед преображением важно освободить балкон от старого. Уберите хлам, вымойте пол, протрите окна, проверьте прочность перил. Если хочется больше воздуха — покрасьте стены в светлые тона, которые визуально расширяют пространство. Для растений выбирайте горшки с дренажем, чтобы избежать лишней влаги.

Современный балкон — это сочетание уюта, технологий и заботы о природе. Даже крошечное пространство можно превратить в полноценную зону отдыха. И не забудьте: по данным дизайнеров, вертикальный сад способен понизить температуру на балконе на 3-5 градусов, а светлая отделка делает помещение визуально на 20% просторнее.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.



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