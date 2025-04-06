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Смородиновый куст стал плодоносить, как сумасшедший — делимся секретом

1:53
Садоводство

Черная смородина — это больше, чем варенье "на зиму". Её ценили задолго до появления сахара и банок: в древности ягоды и листья активно использовали при простуде, а сегодня наукой доказано — по содержанию витамина С она обгоняет лимоны и апельсины.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Правильная обрезка — половина урожая

Чтобы куст не вырождался и не покрывался бесплодными старыми ветками, весной обязательно удаляйте побеги старше трёх лет. Оставляйте только сильные и молодые — именно они дадут крупные и сочные ягоды.

Перекрёстное опыление творит чудеса

Если посадить рядом несколько сортов смородины, кусты начнут опыляться друг от друга. Это значит:

  • больше завязей,

  • крупнее ягоды,

  • стабильный урожай даже в прохладное лето.

Не только чёрная

Красная смородина помогает снижать уровень "плохого" холестерина, а белая — гипоаллергенна и подходит детям. Все разновидности неприхотливы, но не переносят застой воды. Если участок низкий — делайте холмики под посадку.

Уход в жару

Чтобы корни не пересыхали, землю под кустами нужно мульчировать: подойдут опилки, сено или солома. Это сохранит влагу и снизит количество поливов.

Что делать с урожаем, кроме варенья

Вот несколько идей:

  • Заморозьте ягоды в один слой, а затем пересыпьте в пакет — они не слипнутся и сохранят форму.

  • Сделайте смородиновый соус: тушите ягоды с луком, чесноком и специями, затем протрите.

  • Приготовьте сладкую пасту: смешайте свежую смородину с мёдом и грецкими орехами — отличный вариант для тостов или полезного перекуса.

Смородина — это не просто куст. Это витаминная бомба, натуральное лекарство и гастрономическое вдохновение.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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