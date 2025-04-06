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Невероятно воздушные картофельные пышки: секрет идеального теста и сочной начинки

2:40
Еда

Картофельные пышки — это невероятно воздушное и нежное блюдо с насыщенным вкусом. Они быстро исчезают со стола, а близкие просят добавки. Этот рецепт прост в приготовлении и не требует сложных ингредиентов, что делает его идеальным для начинающих кулинаров.

Крокеты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Крокеты

Ингредиенты:

  • Картофель — 5 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Сладкий перец — 0,5 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Растительное масло — 50 мл (для жарки) и 1 ст. л. (для теста)
  • Мясной фарш — 300 г
  • Соль, специи — по вкусу
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сливочное масло — 40 г
  • Мука — 10 ст. л.
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте картофель, очистите и нарежьте небольшими дольками. Поместите картофель в кастрюлю, залейте подсоленной водой и варите до готовности.
  2. Приготовление начинки: нарежьте красный лук, сладкий перец и помидор мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите мясной фарш и обжарьте до румяной корочки. Добавьте нарезанный лук, соль и специи по вкусу, продолжайте обжаривать. Через несколько минут добавьте перец и помидор, накройте крышкой и тушите до мягкости овощей. Пропустите чеснок через пресс и добавьте к начинке, готовьте еще несколько минут до полного растворения чеснока.
  3. Приготовление теста: слейте воду из кастрюли с отварным картофелем и разомните его в пюре. Добавьте сливочное масло, яйцо и хорошо перемешайте. Постепенно вводите муку и разрыхлитель, продолжая перемешивать. В конце добавьте растительное масло и замесите мягкое эластичное тесто.
  4. Разделите тесто на четыре равные части, сформируйте из каждой колобок. Раскатайте колобки в тонкие лепешки. На каждую лепешку выложите четверть мясной начинки и аккуратно заверните края, чтобы получился конвертик. Повторите процедуру с оставшимися частями теста.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте пышки с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте пышки горячими, пока они еще сохраняют свою хрустящую корочку и сочность. Это блюдо идеально подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Попробуйте этот рецепт — возможно, он станет вашей кулинарной находкой!

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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