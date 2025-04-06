Невероятно воздушные картофельные пышки: секрет идеального теста и сочной начинки

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные пышки — это невероятно воздушное и нежное блюдо с насыщенным вкусом. Они быстро исчезают со стола, а близкие просят добавки. Этот рецепт прост в приготовлении и не требует сложных ингредиентов, что делает его идеальным для начинающих кулинаров.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Крокеты

Ингредиенты:

Картофель — 5 шт.

Яйцо — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Сладкий перец — 0,5 шт.

Помидор — 1 шт.

Растительное масло — 50 мл (для жарки) и 1 ст. л. (для теста)

Мясной фарш — 300 г

Соль, специи — по вкусу

Чеснок — 2 зубчика

Сливочное масло — 40 г

Мука — 10 ст. л.

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Приготовление:

Тщательно промойте картофель, очистите и нарежьте небольшими дольками. Поместите картофель в кастрюлю, залейте подсоленной водой и варите до готовности. Приготовление начинки: нарежьте красный лук, сладкий перец и помидор мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите мясной фарш и обжарьте до румяной корочки. Добавьте нарезанный лук, соль и специи по вкусу, продолжайте обжаривать. Через несколько минут добавьте перец и помидор, накройте крышкой и тушите до мягкости овощей. Пропустите чеснок через пресс и добавьте к начинке, готовьте еще несколько минут до полного растворения чеснока. Приготовление теста: слейте воду из кастрюли с отварным картофелем и разомните его в пюре. Добавьте сливочное масло, яйцо и хорошо перемешайте. Постепенно вводите муку и разрыхлитель, продолжая перемешивать. В конце добавьте растительное масло и замесите мягкое эластичное тесто. Разделите тесто на четыре равные части, сформируйте из каждой колобок. Раскатайте колобки в тонкие лепешки. На каждую лепешку выложите четверть мясной начинки и аккуратно заверните края, чтобы получился конвертик. Повторите процедуру с оставшимися частями теста. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте пышки с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте пышки горячими, пока они еще сохраняют свою хрустящую корочку и сочность. Это блюдо идеально подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Попробуйте этот рецепт — возможно, он станет вашей кулинарной находкой!

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

