Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Организм требует сладкого? Возможно, он кричит о помощи
Ваш балкон выглядит как склад? Эти приёмы в 2025 превратят его в райский уголок
Выглядит как гаечный ключ, дышит трубкой, кусается как оса: кто обитает в нашей речке
Экстренная финансовая поддержка! Так можно получить срочную пенсию в России
Где спят счастливые хвосты: гид по лежакам, которые выбирают сами питомцы
Невероятно воздушные картофельные пышки: секрет идеального теста и сочной начинки
Алкосказки из интернета: кто придумал, что уголь спасает от протокола — как быстро протрезветь
Зелёные помощники: какие растения могут заменить увлажнитель и очиститель воздуха
Анна Хилькевич назвала формулу идеальных ресниц: длина, объём, толщина

Пресс мечты: почему одни добиваются его быстрее, а другие борются годами

2:02
Спорт

Накачать пресс до состояния "стиральной доски" — это цель, требующая времени, дисциплины и индивидуального подхода. Невозможно точно сказать, сколько времени это займет, так как это зависит от генетики, образа жизни, питания и тренировок. Кубики пресса уже есть у всех, но они скрыты под слоем жира. Чтобы их увидеть, нужно не только укрепить мышцы, но и снизить процент жира в организме. Для мужчин это около 15%, для женщин — 18-22%.

мышцы пресса
Фото: freepik
мышцы пресса

Генетика также играет важную роль. У одних людей мышцы развиваются быстрее, у других — медленнее. Образ жизни также важен: сон, стресс и питание влияют на результат не меньше, чем тренировки.

Для создания пресса важно выполнять упражнения, задействующие все мышцы живота: прямые, косые и поперечные. Это могут быть планки, подъемы ног, "альпинисты" и "русские повороты". Тренировки следует проводить 3-4 раза в неделю, чередуя упражнения с собственным весом и более динамичные движения. Важно не перегружать мышцы и давать им время на восстановление, пишет edfisica.toscana.it.

Правильное питание — ключевой фактор. Необходимо создать дефицит калорий, но без чрезмерных ограничений. Белок, углеводы и полезные жиры должны быть сбалансированы. Не стоит забывать о водном балансе и времени приема пищи. Отказ от обработанных продуктов и простых сахаров также поможет достичь цели.

Накачать пресс может занять от 3 месяцев до года, в зависимости от индивидуальных особенностей. Важно не сдаваться и помнить, что каждый прогресс — это шаг к цели. Главное — терпение, настойчивость и комплексный подход, включающий тренировки, правильное питание и здоровый образ жизни.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Авто
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи Аудио 
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Недвижимость
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться Аудио 
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Красота и стиль
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит
Земля прячет под собой целый океан: его объём в три раза больше всех морей
Земля прячет под собой целый океан: его объём в три раза больше всех морей
Последние материалы
Алкосказки из интернета: кто придумал, что уголь спасает от протокола — как быстро протрезветь
Зелёные помощники: какие растения могут заменить увлажнитель и очиститель воздуха
Анна Хилькевич назвала формулу идеальных ресниц: длина, объём, толщина
Шесть повседневных привычек, которые делают ваши волосы тусклыми и ломкими
60% людей живут с этим дефицитом — и платят за это здоровьем
Ты тратишь тысячи на ремонт, а всё рушит одна ошибка с обоями: вот как не испортить интерьер
Капли, кашель и корвалол: как невинное лечение становится приговором на дороге
Морской монстр вышел на поверхность: кого выловили из глубин в этот раз
Непревзойдённое соседство: укроп и картошка для рекордного урожая
Смородиновый куст стал плодоносить, как сумасшедший — делимся секретом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.