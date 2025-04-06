Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сочи входит в тройку самых желанных направлений на майские каникулы
Организм требует сладкого? Возможно, он кричит о помощи
Ваш балкон выглядит как склад? Эти приёмы в 2025 превратят его в райский уголок
Выглядит как гаечный ключ, дышит трубкой, кусается как оса: кто обитает в нашей речке
Экстренная финансовая поддержка! Так можно получить срочную пенсию в России
Пресс мечты: почему одни добиваются его быстрее, а другие борются годами
Где спят счастливые хвосты: гид по лежакам, которые выбирают сами питомцы
Невероятно воздушные картофельные пышки: секрет идеального теста и сочной начинки
Алкосказки из интернета: кто придумал, что уголь спасает от протокола — как быстро протрезветь

Морской монстр вышел на поверхность: кого выловили из глубин в этот раз

2:04
Зоосфера

На этой неделе весь интернет гудел из-за появления жутковатого морского обитателя у поверхности воды. Казалось бы, обычная рыба… если бы не её устрашающий вид и крайне редкое поведение. Это был меланоцет Джонсона, или попросту — чёрный удильщик. Его почти никогда не удаётся увидеть вне глубин океана.

Меланоцет Джонсона, или чёрный удильщик
Фото: commons.wikimedia.org by Personnel of NOAA Ship DELAWARE II, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Меланоцет Джонсона, или чёрный удильщик

Кто ты, морской монстр

Эта рыба — настоящая звезда глубин. Выглядит она устрашающе:

  • Почти шарообразное тело длиной 15 см, покрытое тёмной, лишённой чешуи кожей.
  • Огромная пасть с кольяобразными зубами.
  • Знаменитая "удочка" — отросток на голове с фонариком, которым она приманивает добычу.

К слову, все эти "монстры" — самки. Именно они обладают такими устрашающими чертами. Самцы же — маленькие, беспомощные, и живут ради одной цели.

Свет любви и охоты

Удочка удильщицы светится за счёт симбиотических бактерий. Этот свет становится ловушкой для мелких рыб и ракообразных — они тянутся к нему, как мотыльки на свет. В итоге оказываются в широкой пасти хищницы.

А самцы? Они выслеживают самку по запаху, вгрызаются в её тело, оплодотворяют икру — и уплывают. Такой вот суровый подводный роман.

Почему она всплыла

Учёные выдвигают две версии:

  • Течение: удильщик сам по себе почти не плавает — возможно, его случайно подняло вверх.
  • Болезнь: из-за проблем с газообменом рыба могла всплыть, как больная аквариумная рыбка.

К сожалению, вскоре после появления на поверхности рыба погибла. Её тело передали специалистам для изучения.

Почему это важно

Меланоцеты редко попадаются людям на глаза. Они живут на глубине до 1500 метров, и встреча с ними вблизи — научная сенсация. А уникальные кадры всплытия позволяют узнать больше о жизни в бездне.

Уточнения

Меланоцет Джонсона или чёрный удильщик Джонсона (лат. Melanocetus johnsonii) — хищная глубоководная рыба из семейства меланоцетовых отряда удильщикообразных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф
Недвижимость
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф Аудио 
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Недвижимость
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться Аудио 
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Авто
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит
Земля прячет под собой целый океан: его объём в три раза больше всех морей
Земля прячет под собой целый океан: его объём в три раза больше всех морей
Последние материалы
Алкосказки из интернета: кто придумал, что уголь спасает от протокола — как быстро протрезветь
Зелёные помощники: какие растения могут заменить увлажнитель и очиститель воздуха
Анна Хилькевич назвала формулу идеальных ресниц: длина, объём, толщина
Шесть повседневных привычек, которые делают ваши волосы тусклыми и ломкими
60% людей живут с этим дефицитом — и платят за это здоровьем
Ты тратишь тысячи на ремонт, а всё рушит одна ошибка с обоями: вот как не испортить интерьер
Капли, кашель и корвалол: как невинное лечение становится приговором на дороге
Морской монстр вышел на поверхность: кого выловили из глубин в этот раз
Непревзойдённое соседство: укроп и картошка для рекордного урожая
Смородиновый куст стал плодоносить, как сумасшедший — делимся секретом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.