Морской монстр вышел на поверхность: кого выловили из глубин в этот раз

На этой неделе весь интернет гудел из-за появления жутковатого морского обитателя у поверхности воды. Казалось бы, обычная рыба… если бы не её устрашающий вид и крайне редкое поведение. Это был меланоцет Джонсона, или попросту — чёрный удильщик. Его почти никогда не удаётся увидеть вне глубин океана.
Эта рыба — настоящая звезда глубин. Выглядит она устрашающе:
К слову, все эти "монстры" — самки. Именно они обладают такими устрашающими чертами. Самцы же — маленькие, беспомощные, и живут ради одной цели.
Удочка удильщицы светится за счёт симбиотических бактерий. Этот свет становится ловушкой для мелких рыб и ракообразных — они тянутся к нему, как мотыльки на свет. В итоге оказываются в широкой пасти хищницы.
А самцы? Они выслеживают самку по запаху, вгрызаются в её тело, оплодотворяют икру — и уплывают. Такой вот суровый подводный роман.
Учёные выдвигают две версии:
К сожалению, вскоре после появления на поверхности рыба погибла. Её тело передали специалистам для изучения.
Меланоцеты редко попадаются людям на глаза. Они живут на глубине до 1500 метров, и встреча с ними вблизи — научная сенсация. А уникальные кадры всплытия позволяют узнать больше о жизни в бездне.
Меланоцет Джонсона или чёрный удильщик Джонсона (лат. Melanocetus johnsonii) — хищная глубоководная рыба из семейства меланоцетовых отряда удильщикообразных.
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