Морской монстр вышел на поверхность: кого выловили из глубин в этот раз

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На этой неделе весь интернет гудел из-за появления жутковатого морского обитателя у поверхности воды. Казалось бы, обычная рыба… если бы не её устрашающий вид и крайне редкое поведение. Это был меланоцет Джонсона, или попросту — чёрный удильщик. Его почти никогда не удаётся увидеть вне глубин океана.

Фото: commons.wikimedia.org by Personnel of NOAA Ship DELAWARE II, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Меланоцет Джонсона, или чёрный удильщик

Кто ты, морской монстр

Эта рыба — настоящая звезда глубин. Выглядит она устрашающе:

Почти шарообразное тело длиной 15 см, покрытое тёмной, лишённой чешуи кожей.

Огромная пасть с кольяобразными зубами.

Знаменитая "удочка" — отросток на голове с фонариком, которым она приманивает добычу.

К слову, все эти "монстры" — самки. Именно они обладают такими устрашающими чертами. Самцы же — маленькие, беспомощные, и живут ради одной цели.

Свет любви и охоты

Удочка удильщицы светится за счёт симбиотических бактерий. Этот свет становится ловушкой для мелких рыб и ракообразных — они тянутся к нему, как мотыльки на свет. В итоге оказываются в широкой пасти хищницы.

А самцы? Они выслеживают самку по запаху, вгрызаются в её тело, оплодотворяют икру — и уплывают. Такой вот суровый подводный роман.

Почему она всплыла

Учёные выдвигают две версии:

Течение: удильщик сам по себе почти не плавает — возможно, его случайно подняло вверх.

удильщик сам по себе почти не плавает — возможно, его случайно подняло вверх. Болезнь: из-за проблем с газообменом рыба могла всплыть, как больная аквариумная рыбка.

К сожалению, вскоре после появления на поверхности рыба погибла. Её тело передали специалистам для изучения.

Почему это важно

Меланоцеты редко попадаются людям на глаза. Они живут на глубине до 1500 метров, и встреча с ними вблизи — научная сенсация. А уникальные кадры всплытия позволяют узнать больше о жизни в бездне.

Уточнения

Меланоцет Джонсона или чёрный удильщик Джонсона (лат. Melanocetus johnsonii) — хищная глубоководная рыба из семейства меланоцетовых отряда удильщикообразных.

