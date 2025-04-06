60% людей живут с этим дефицитом — и платят за это здоровьем

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1:43
Здоровье

Усталость, ломота в теле, депрессия и даже переломы без причины — всё это может быть следствием недостатка витамина D. Более 60% людей сталкиваются с этим, часто не подозревая о проблеме.

Грустная девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Грустная девушка

С возрастом дефицит усиливается, а последствия становятся всё серьёзнее: от ослабления иммунитета до повышенного риска деменции и инсульта. Некоторые исследования даже связывают низкий уровень витамина D с определёнными видами рака — простаты, мочевого пузыря и кишечника.

Внимание к сигналам тела

Тело умеет подавать тревожные сигналы. Вот лишь часть возможных симптомов:

  • постоянная усталость

  • мышечные и костные боли

  • частые простуды

  • медленное заживление ран

  • выпадение волос

  • депрессивные состояния

  • покалывания в конечностях

  • повышенная ломкость костей

Если замечаются хотя бы два-три признака — стоит сдать анализ и проверить уровень витамина D. Это не входит в стандартные обследования, так что лучше проявить инициативу.

Где взять витамин D

Главный источник — солнечный свет. Достаточно 10-15 минут дважды в неделю, чтобы стимулировать выработку витамина через кожу. Но есть нюанс: крема с SPF блокируют УФB-лучи, а офисный ритм жизни и вовсе лишает контакта с солнцем.

Поэтому особенно важно получать витамин D из продуктов:

  • жирная рыба (лосось, тунец, сардины)

  • желтки

  • молочные продукты

  • грибы

  • печень

  • квасцы, дрожжи, какао, финики

Дополнительно могут использоваться витаминные добавки — по согласованию с врачом.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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