60% людей живут с этим дефицитом — и платят за это здоровьем

Усталость, ломота в теле, депрессия и даже переломы без причины — всё это может быть следствием недостатка витамина D. Более 60% людей сталкиваются с этим, часто не подозревая о проблеме.
С возрастом дефицит усиливается, а последствия становятся всё серьёзнее: от ослабления иммунитета до повышенного риска деменции и инсульта. Некоторые исследования даже связывают низкий уровень витамина D с определёнными видами рака — простаты, мочевого пузыря и кишечника.
Тело умеет подавать тревожные сигналы. Вот лишь часть возможных симптомов:
постоянная усталость
мышечные и костные боли
частые простуды
медленное заживление ран
выпадение волос
депрессивные состояния
покалывания в конечностях
повышенная ломкость костей
Если замечаются хотя бы два-три признака — стоит сдать анализ и проверить уровень витамина D. Это не входит в стандартные обследования, так что лучше проявить инициативу.
Главный источник — солнечный свет. Достаточно 10-15 минут дважды в неделю, чтобы стимулировать выработку витамина через кожу. Но есть нюанс: крема с SPF блокируют УФB-лучи, а офисный ритм жизни и вовсе лишает контакта с солнцем.
Поэтому особенно важно получать витамин D из продуктов:
жирная рыба (лосось, тунец, сардины)
желтки
молочные продукты
грибы
печень
квасцы, дрожжи, какао, финики
Дополнительно могут использоваться витаминные добавки — по согласованию с врачом.
Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.