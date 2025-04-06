Анна Хилькевич назвала формулу идеальных ресниц: длина, объём, толщина

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич рассказала, какие идеальные параметры выбирает для создания ресниц.

Фото: Телеграм-канал Анны Хилькевич is licensed under public doman Актриса Анна Хилькевич

Анна Хилькевич озвучила формулу идеальный ресниц. Она опубликовала фото крупных глаз и продемонстрировала, как, на её взгляд, выглядят самый оптимальный объём и форма ресниц.

"Я чаще всего сделаю следующую схему: длина 6-10, классика, 2-й объём, толщина 1, мокрый эффект, изгиб С", — привела свою формулу актриса.

Хилькевич при этом пожаловалась на то, что не попала к своему мастеру по маникюру, поэтому ей приходится ходить с обломанными ногтями.

Ранее сообщалось, что пятимесячная дочь Хилькевич заболела в ОАЭ.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага».



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