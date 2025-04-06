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Алкосказки из интернета: кто придумал, что уголь спасает от протокола — как быстро протрезветь

2:06
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Кажется, каждый хоть раз задавался этим вопросом. Можно ли быстро протрезветь и "обмануть" организм? Увы, здесь всё не так просто — и, как водится, не обошлось без важных нюансов.

Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Что происходит после выпивки

Опьянение возникает из-за этанола и продуктов его распада, попавших в кровь. Выводится спирт через лёгкие, кожу и мочу, но эти пути отвечают за крошечную часть утилизации. Основную работу берёт на себя печень — именно она расщепляет спирт до уксусной кислоты, а затем — до воды и углекислого газа.

Почему у всех разная скорость

Скорость выведения зависит от множества факторов: состояния печени, массы тела, пола и даже генетики. В среднем у мужчин уровень алкоголя снижается на 0.1-0.15 промилле в час, у женщин — медленнее, около 0.08-0.1 промилле. При этом за "опьянение" официально считается уровень от 0.3 промилле.

Есть ещё один нюанс: содержание алкоголя в крови и в выдыхаемом воздухе — это разные параметры, и их связь не всегда очевидна.

Работают ли народные методы

Здесь всё жёстко. Единственный реально эффективный способ — медицинская помощь с капельницей. Такие капельницы ставят только при тяжёлых отравлениях — это не про "быстрее протрезветь перед поездкой".

Остальные способы — как рулетка. Янтарная кислота, активированный уголь, витамины, прогулки, тёплая вода, горячий бульон с тмином — в лучшем случае слегка поддержат организм, но не ускорят процессы метаболизма. Более того, некоторые препараты могут быть противопоказаны.

Главное правило

Если планируется поездка за рулём — не стоит искать способы "обмануть" организм. Лучше вовсе отказаться от алкоголя. Это не только безопаснее, но и избавит от множества проблем.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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