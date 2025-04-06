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Где спят счастливые хвосты: гид по лежакам, которые выбирают сами питомцы

2:22
Зоосфера

У вашего питомца должно быть место, где он может спать, отдыхать, наслаждаться лакомством или просто наблюдать за происходящим вокруг. Идеальный лежак — это не роскошь, а важный элемент его уюта и безопасности.

Кошка и собака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и собака

Зачем нужен лежак

Животные, как и люди, нуждаются в личном пространстве. Уютное "гнездышко" помогает им чувствовать себя защищёнными и спокойно отдыхать. Главное — выбрать лежак, который соответствует их привычкам и потребностям.

Какие бывают лежаки

Выбор в зоомагазинах огромен:

  • Классические подстилки и матрасы: для любителей растянуться во весь рост;
  • Модели с бортиками: идеальны для тех, кто предпочитает свернуться калачиком;
  • Домики и гамаки: для скрытных питомцев, любящих уединение;
  • Тоннели и трансформеры: отличное решение для активных и игривых хвостиков.

Формы лежаков тоже разнообразны: круглые, овальные, прямоугольные и квадратные — ориентируйтесь на то, как спит ваш любимец.

Как рассчитать размер

Простой способ — измерьте животное от носа до хвоста и добавьте:

  • +15-20 см для моделей с бортиками.
  • +20-30 см для моделей без бортиков.

Это обеспечит свободу движений и комфорт в любой позе.

Когда бортики — не лучший выбор

Если у питомца проблемы с суставами, он слишком мал или пожил, бортики могут мешать ему забираться на лежак. В таких случаях лучше выбрать мягкий матрас или низкую подстилку.

Особые случаи

Домики — отличный выбор для беременных кошек и собак, а также для животных, которым важно личное пространство во время сна. Такие модели обеспечивают тепло, тишину и защиту.

На что ещё обратить внимание

  • Материал: выбирайте гипоаллергенные ткани — плюш, флис, нейлон, оксфорд, вельвет, искусственный мех.
  • Наполнитель: холлофайбер, поролон, полиэстер — материалы, хорошо держащие форму и не вызывающие аллергии.
  • Уход: ищите модели с чехлами и съёмными подушками, которые легко стираются.

И помните: если питомец полюбит свой лежак, это будет его любимое место в доме.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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