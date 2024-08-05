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Новая игра из популярной серии от Nintendo: вышел анонс The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Nintendo анонсировала The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

1:09
Видеоигры

Nintendo анонсировала новую игру из популярной серии, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, с принцессой Зельдой в главной роли. Игра выйдет 26 сентября 2024 года и будет эксклюзивной для платформы Nintendo Switch.

Nintendo анонсировала The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
Фото: youtube.com by BeatEmUps, CC BY 3.0

В обзорном трейлере представлены разнообразные локации, включая знакомые места из Хайрула, что создает ощущение богатого игрового мира. Разработчики подчеркнули, что игрокам будет доступна функция быстрого перемещения для удобства исследования огромного мира. Новые игровые механики включают возможность приготовления смузи из найденных в игре ингредиентов, которые помогут улучшить характеристики главной героини, Зельды. Также игроки смогут кастомизировать внешний вид Зельды, что добавляет элемент персонализации и свободы в игровом процессе.

Ожидания фанатов высоки, и новая игра обещает стать захватывающим дополнением к знаменитой серии The Legend of Zelda, предлагая свежие элементы и продолжая традиции любимой франшизы.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Traversing Hyrule
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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