Лишь четыре продукта, чтобы вернуть мягкость рук — узнайте, как это работает

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ваша кожа рук тоже заслуживает заботы, и это не всегда требует дорогих средств! Простая маска для рук, которую можно приготовить прямо на кухне, сделает ваши руки мягкими и увлажненными. Представьте себе — ингредиенты, которые у вас уже есть в холодильнике, могут подарить вашим рукам такой уход, о котором вы даже не мечтали.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женские руки

Для этой маски вам понадобятся всего четыре компонента:

1 спелый авокадо

2 столовые ложки меда

1 столовая ложка оливкового масла

2 чайные ложки йогурта

Приготовить маску невероятно просто. Сначала смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Маска готова! Осталось лишь равномерно распределить ее по рукам. Чтобы результат был еще более ощутимым, наденьте латексные или тканевые перчатки — так питательные вещества проникнут глубже в кожу. Подержите маску 10-20 минут, после чего смойте и нанесите крем для рук.

Почему именно эти ингредиенты? Давайте разберемся.

Авокадо — не только вкусный, но и полезный для кожи. Он богат биотином и витамином Е, которые способствуют обновлению клеток, делая кожу мягкой и гладкой.

Йогурт содержит молочную кислоту, которая помогает удалить омертвевшие клетки и уменьшить пигментацию.

Оливковое масло — естественное смягчающее средство, которое увлажняет и делает кожу мягкой на ощупь.

Мед не только увлажняет, но и обладает антибактериальными свойствами, что идеально подходит для ухода за поврежденной кожей.

Эта маска — быстрый и эффективный способ восстановить кожу рук, придать ей мягкость и увлажнение, не тратя много времени или денег.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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