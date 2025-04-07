Самая милая машина в истории: Citroën 2CV, ставший символом целой эпохи

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Citroën 2CV, известный во Франции как "Deux Chevaux" (что означает "Две лошадиные силы"), а в других странах под прозвищем "Гадкий утёнок", стал культовым автомобилем XX века. Его разработка началась в 1930-х годах под руководством инженера Пьера-Жюля Буланже с целью создать доступное и практичное транспортное средство для сельских жителей Франции.

Фото: commons.wikimedia.org by CapCase, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ситроен 2CV

Разработка и запуск производства

Прототипы модели, известные как TPV (Toute Petite Voiture — "Очень маленький автомобиль"), были готовы к 1939 году и планировались к показу на Парижском автосалоне. Однако Вторая мировая война внесла коррективы, и официальная премьера 2CV состоялась только в 1948 году на Парижском автосалоне.

Технические характеристики и особенности

Первоначально 2CV оснащался двухцилиндровым оппозитным двигателем объёмом 375 см³, мощностью 9 л. с., что позволяло развивать скорость до 65 км/ч. Со временем объём двигателя увеличился до 602 см³, а мощность — до 29 л. с., обеспечивая максимальную скорость около 110 км/ч.

Автомобиль отличался независимой подвеской всех колёс и лёгкой конструкцией, что обеспечивало комфортное передвижение по сельским дорогам. Крыша и багажник были выполнены из водонепроницаемой ткани, что позволяло перевозить негабаритные грузы.

Производство и популярность

За 42 года производства, с 1948 по 1990 год, было выпущено более 5 миллионов экземпляров 2CV. Автомобиль пользовался огромной популярностью благодаря своей простоте, надёжности и доступности, став символом французской автомобильной культуры.

Наследие и возрождение

В последние годы появились слухи о возможном возрождении 2CV в электрической версии. В марте 2025 года генеральный директор Citroën Тьерри Коскас намекнул на возможность использования наследия марки для создания новых моделей, включая потенциальное возвращение 2CV в электрическом формате.

Интересные факты

В 1981 году 2CV приобрёл дополнительную известность благодаря фильму о Джеймсе Бонде "Только для ваших глаз", где использовался в одной из погонь.

В 2018 году редкий экземпляр 2CV с минимальным пробегом был продан на аукционе за значительную сумму, подтверждая статус модели как коллекционной.

Citroën 2CV остаётся иконой автомобильного мира, символизируя эпоху, когда простота и функциональность были ключевыми факторами в дизайне автомобилей.

Уточнения