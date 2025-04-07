Деликатесы СССР: сало с чесноком — на газетке и с уважением

Деликатес в духе СССР — не устрицы и не пармская ветчина, а сало с чесноком, подложенное на газету, с чёрным хлебом и полной серьёзностью.
Сало
Ритуал
Ты не просто ел. Ты отдавал дань. Идеальный набор советского гурмана: сало с прожилкой, чеснок, хлеб и огурец.
Сейчас?
Можно и сейчас купить сало. Даже в вакууме. Даже с паприкой. Но что-то не то. Потому что не на газете, не на кухне у бабушки, и не с теми словами.
В советское время деликатес — это то, что едят медленно и с уважением. А лучше — в пятницу, после работы, в гараже или на кухне с занавесками в ромашку.
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