Маленький гигант большого секса: удивительные факты о самом странном лемуре Мадагаскара

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Северный гигантский мышиный лемур (Mirza zaza) — редкий и весьма необычный примат, обитающий в лесах северо-западного Мадагаскара. Эти ночные создания размером всего около 25 см и весом чуть больше 280 грамм обладают множеством удивительных особенностей.

Фото: commons.wikimedia by Mathias Appel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ лемуры

Внешне лемур похож на миниатюрного инопланетянина: у него огромные круглые глаза, длинный пушистый хвост и большие уши, идеально приспособленные к ночной жизни. Но самая поразительная его черта — непропорционально крупные яички: они составляют около 5% массы тела, что делает их рекордными среди всех приматов.

Такая особенность связана с полигинией — у этих лемуров сложная система спаривания, где и самцы, и самки имеют нескольких партнёров. Чтобы повысить шансы на оплодотворение, самцы производят больше сперматозоидов — за счёт внушительных размеров тестикул. Однако это делает их уязвимыми: во время прыжков с дерева на дерево лемуры нередко получают ушибы.

Самки активны в выборе партнёра: они издают громкие призывные крики, а затем заботятся о потомстве, которое взрослеет примерно за год. Лемуры живут социальными группами, деля общее спальное гнездо — до восьми особей могут укрываться вместе, согревая друг друга в холодное время года.

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