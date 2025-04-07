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На Роза Хутор покажут старинные русские народные костюмы

2:10
Культура

11 апреля на курорте "Роза Хутор", в этнокомплексе "Моя Россия", откроется выставка "Узоры русской души" из собрания Сергея Глебушкина.

Выставка Узоры русской души из собрания Сергея Глебушкина на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Выставка Узоры русской души из собрания Сергея Глебушкина на курорте Роза Хутор

Сергей Глебушкин хорошо известен как этнограф, посвятивший себя изучению русского народного костюма, он кандидат искусствоведения, доцент Московского государственного института культуры. Свою коллекцию ученый начал формировать почти 30 лет назад. Сегодня это одно из самых крупных собраний, включающих более 300 костюмов — всего порядка 2000 предметов. Выставки русского национального костюма Глебушкин проводил не только на родине, но и по всему миру. Теперь старинные наряды можно будет увидеть на курорте "Роза Хутор", в интерактивном этнопарке "Моя Россия", где на территории свыше трех гектар созданы павильоны в архитектурных стилях регионов нашей страны. Здесь регулярно организуются культурологические экспозиции по культуре и быту населяющих их народов.

— Традиционный костюм выразительно и ярко представляет код народа, обращение к нему помогает осмыслить и сохранить национальные традиции и ценности, наладить связь между прошлым и будущим. На выставке "Узоры русской души" будет представлено 20 экспонатов, возраст некоторых из них превышает сотню лет. Сергей Глебушкин не просто собирает костюмы, но тщательно реставрирует их, это позволяет знакомиться с ручным мастерством предков, а также с историческими значениями тех или иных элементов в русском наряде, — рассказала управляющая этнопарка "Моя Россия" Светлана Ермилова.

Торжественное открытие выставки "Узоры русской души" состоится 11 апреля в 15:00 в павильоне "Центральная Россия", где расположится экспозиция. В ходе открытия можно будет не только увидеть старинные народные костюмы, но и познакомиться с коллекционером Сергеем Глебушкиным. Посещение выставки — бесплатно, по билету в этнопарк, ежедневно с 10:00 до 20:00.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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