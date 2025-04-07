Дочь Даны Борисовой заявила, что знает, как жить в бедности

17-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой объяснила, что не боится финансовых трудностей.
Дана Борисова привела свою дочь Полину Аксёнову на телешоу.
Девушка, которая перенесла пластическую операцию с целью изменить форму своего носа, смело смотрит на жизненные перспективы.
"Знаю, как жить в бедности, знаю, как жить и в богатстве. Да, образование родители оплатят, наверное. Но я не воспринимаю это как должное", — объяснила девушка.
Дана Борисова отметила, что её наследница встречается с парнем из Южной Кореи. Звезда ТВ призналась, что опасается стать бабушкой в молодом возрасте из-за легкомыслия наследницы.
Ранее Дана Борисова объяснила, что поддержит решение дочери сделать себе операцию на груди.
Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и актриса.
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