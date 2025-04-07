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Дочь Даны Борисовой заявила, что знает, как жить в бедности

0:52
Шоу-бизнес

17-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой объяснила, что не боится финансовых трудностей.

Телеведущая Дана Борисова
Фото: Телеграм-канал Даны Борисовой is licensed under public doman
Телеведущая Дана Борисова

Дана Борисова привела свою дочь Полину Аксёнову на телешоу.

Девушка, которая перенесла пластическую операцию с целью изменить форму своего носа, смело смотрит на жизненные перспективы.

"Знаю, как жить в бедности, знаю, как жить и в богатстве. Да, образование родители оплатят, наверное. Но я не воспринимаю это как должное", — объяснила девушка.

Дана Борисова отметила, что её наследница встречается с парнем из Южной Кореи. Звезда ТВ призналась, что опасается стать бабушкой в молодом возрасте из-за легкомыслия наследницы.

Ранее Дана Борисова объяснила, что поддержит решение дочери сделать себе операцию на груди.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и актриса.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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