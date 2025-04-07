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Не выбрасывайте коробки из-под яиц! Эти экологичные лайфхаки помогут вам создать сад мечты

2:38
Садоводство

Когда речь идет о сокращении отходов, каждый из нас сталкивается с трудностью: как уменьшить количество мусора, если почти все продукты упакованы в пластиковые или картонные упаковки? Несмотря на усилия производителей, упаковки все равно остаются, а мы, как потребители, можем сделать многое для их переработки.

Яйца в лотке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яйца в лотке

Один из самых распространенных и часто выбрасываемых предметов — картонные коробки из-под яиц. Однако они могут послужить хорошей основой для нескольких экологичных и полезных идей, которые не только помогут снизить количество отходов, но и принесут пользу вашему саду или даче. Вот три способа переработки картонных упаковок из-под яиц, о которых вы могли не знать.

1. Выращивание растений

Если у вас есть желание вырастить что-то своими руками, картонные коробки из-под яиц — это идеальная база для начала. Их можно использовать как мини-посадочные контейнеры для различных овощей или зелени. Заполните каждую ячейку земли и посейте семена, например, помидоров или кресс-салата. Эти коробки прекрасно подходят для начальной стадии роста растений.

Когда растения подрастут, вы сможете высадить их прямо в землю, не извлекая из коробки, так как картон легко разлагается в почве. Это делает процесс выращивания еще удобнее и более экологичным.

2. Компостирование

Другим отличным способом переработки картонных коробок является их использование для компоста. Просто разорвите коробки на небольшие кусочки и добавьте их в компостную кучу вместе с яичной скорлупой. Через некоторое время картон разложится и станет отличным органическим удобрением, которое можно использовать для улучшения качества почвы в вашем саду.

3. Проблемы с гигиеной

Перед тем как начать использовать картонные коробки из-под яиц, важно помнить, что они должны быть чистыми и сухими. Если на упаковке остались следы яйца, лучше не использовать ее для ручных работ или компостирования. Яйца могут быть источником сальмонеллы, а это особенно опасно для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

На картоне могут быть не только бактерии, но и другие микробы, поэтому важно соблюдать осторожность. Согласно гигиеническим нормам, упаковку, которая была в контакте с пищей, нельзя использовать повторно для переработки, если на ней остались остатки продуктов.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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