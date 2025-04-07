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Уюта не будет: 6 диванов, которые больше не в тренде

Недвижимость

Гостиная может быть идеальной, но один устаревший диван способен испортить всё впечатление. Некоторые модели, ещё недавно считавшиеся символом уюта, сегодня смотрятся как привет из прошлого — и портят весь интерьер. Пора понять, с чем стоит попрощаться.

Гостиная
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Гостиная

1. Рельефная кожа с пуговицами — перебор

Каретная стяжка, кожаная обивка, тяжёлые подлокотники — когда-то это было роскошно. Теперь такие диваны делают комнату тяжёлой и старомодной. Сегодня в моде простота: гладкие ткани, нейтральные тона и минимум декора.

2. Огромные кресла с трансформацией

Реклайнеры с пышными подушками и массивными конструкциями ушли в прошлое. Им на смену пришли лёгкие, секционные диваны со скрытыми функциями. Они экономят место и не перегружают интерьер.

3. Микрофибра в унылой палитре

Бежевые или коричневые диваны из микрофибры были хитом в 2000-х. Сегодня они выглядят выцветшими и усталыми. Лучше выбрать лён, шерсть или бархат — эти ткани не только приятнее на ощупь, но и смотрятся куда современнее.

4. Вычурность — не равно стиль

Позолота, резные ножки, барочные завитушки — всё это может превратить диван в интерьерную катастрофу. В тренде — минимализм: чёткие линии, однотонность, геометрия.

5. Комплекты из прошлого

Гарнитуры, где диван и кресла "под копирку", создают ощущение гостиницы. Актуально — смешение текстур и форм: например, нейтральный диван и пара акцентных кресел другой формы или цвета.

6. Орнаменты, которые утомляют

Цветочки и зигзаги на обивке визуально захламляют пространство. Лучше выбрать однотонный диван, а смелые акценты внести с помощью подушек или пледа — их всегда можно заменить.

Обновлённый диван — это не просто покупка, а шаг к современной, стильной и уютной гостиной. Иногда достаточно заменить только его — и всё вокруг преобразится.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan - ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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