Уюта не будет: 6 диванов, которые больше не в тренде

Гостиная может быть идеальной, но один устаревший диван способен испортить всё впечатление. Некоторые модели, ещё недавно считавшиеся символом уюта, сегодня смотрятся как привет из прошлого — и портят весь интерьер. Пора понять, с чем стоит попрощаться.
Каретная стяжка, кожаная обивка, тяжёлые подлокотники — когда-то это было роскошно. Теперь такие диваны делают комнату тяжёлой и старомодной. Сегодня в моде простота: гладкие ткани, нейтральные тона и минимум декора.
Реклайнеры с пышными подушками и массивными конструкциями ушли в прошлое. Им на смену пришли лёгкие, секционные диваны со скрытыми функциями. Они экономят место и не перегружают интерьер.
Бежевые или коричневые диваны из микрофибры были хитом в 2000-х. Сегодня они выглядят выцветшими и усталыми. Лучше выбрать лён, шерсть или бархат — эти ткани не только приятнее на ощупь, но и смотрятся куда современнее.
Позолота, резные ножки, барочные завитушки — всё это может превратить диван в интерьерную катастрофу. В тренде — минимализм: чёткие линии, однотонность, геометрия.
Гарнитуры, где диван и кресла "под копирку", создают ощущение гостиницы. Актуально — смешение текстур и форм: например, нейтральный диван и пара акцентных кресел другой формы или цвета.
Цветочки и зигзаги на обивке визуально захламляют пространство. Лучше выбрать однотонный диван, а смелые акценты внести с помощью подушек или пледа — их всегда можно заменить.
Обновлённый диван — это не просто покупка, а шаг к современной, стильной и уютной гостиной. Иногда достаточно заменить только его — и всё вокруг преобразится.
Дива́н (от ср.-франц. divan - ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.
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