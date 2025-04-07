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Забудьте дорогие кремы! Эти продукты из вашего холодильника творят чудеса для кожи

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Задумывались ли вы, что на вашей кухне скрываются ингредиенты, которые могут стать основой для идеальной маски для лица? Да, именно так! Овсянка, кокосовое масло и куркума — три простых продукта, которые могут преобразить вашу кожу.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Если вы хотите сделать себе натуральную косметику, не выходя из дома, вот рецепт, который сэкономит время и деньги. Приготовить маску невероятно просто, и для этого вам нужно всего несколько минут и минимум ингредиентов.

Что вам понадобится:

1/2 стакана овсяных хлопьев
2 чайные ложки куркумы
2 столовые ложки кокосового масла
1/2 стакана воды

Как готовить:

  • Взбейте овсяные хлопья и куркуму в блендере до получения однородной массы.
  • Постепенно добавьте кокосовое масло и воду, чтобы смесь стала консистентной для нанесения на кожу.
  • Нанесите готовую маску на лицо, предварительно умывшись теплой водой, и оставьте на 15 минут.
  • Смойте маску теплой водой, и наслаждайтесь результатом!

Почему эти ингредиенты работают:

  • Куркума — мощный природный антиоксидант, который обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами. Это идеальный компонент для кожи с воспалениями, угрями или раздражениями. Куркумин, который содержится в куркуме, помогает уменьшить воспаление и успокоить кожу.
  • Овес — прекрасный увлажнитель, который помогает поддерживать барьерные функции кожи. Он идеально подходит для питания и увлажнения даже самой чувствительной кожи.
  • Кокосовое масло — питает и увлажняет кожу, делая её мягкой и шелковистой.

Простой рецепт, но такие результаты, которые вас приятно удивят. Забудьте про дорогие кремы и маски, сделайте их сами, используя то, что уже есть на вашей кухне!К тому же, когда вы готовите блинчики или кашу с овсянкой, не забывайте, что можно заодно побаловать и свою кожу.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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