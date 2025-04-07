Забудьте дорогие кремы! Эти продукты из вашего холодильника творят чудеса для кожи

Задумывались ли вы, что на вашей кухне скрываются ингредиенты, которые могут стать основой для идеальной маски для лица? Да, именно так! Овсянка, кокосовое масло и куркума — три простых продукта, которые могут преобразить вашу кожу.
Если вы хотите сделать себе натуральную косметику, не выходя из дома, вот рецепт, который сэкономит время и деньги. Приготовить маску невероятно просто, и для этого вам нужно всего несколько минут и минимум ингредиентов.
Что вам понадобится:
1/2 стакана овсяных хлопьев
2 чайные ложки куркумы
2 столовые ложки кокосового масла
1/2 стакана воды
Как готовить:
Почему эти ингредиенты работают:
Простой рецепт, но такие результаты, которые вас приятно удивят. Забудьте про дорогие кремы и маски, сделайте их сами, используя то, что уже есть на вашей кухне!К тому же, когда вы готовите блинчики или кашу с овсянкой, не забывайте, что можно заодно побаловать и свою кожу.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.