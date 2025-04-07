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Загадка ежа: как токсические вещества из города могут угрожать не только природе, но и людям

1:21
Наука

Городская среда становится всё более опасной не только для людей, но и для дикой природы. Исследование Лундского университета показало, что ежи, обитающие в черте города, накапливают в себе свыше 50 токсичных веществ. В печени, зубах и даже шипах животных были обнаружены тяжёлые металлы, органические загрязнители, пестициды, фталаты, пластификаторы и полихлорированные бифенилы (ПХБ).

Ёж
Фото: commons.wikimedia.org by Lars Karlsson (Keqs), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ёж

Эти вещества поступают в организм ежей через пищу — насекомых, червей и слизней, впитывающих токсины из загрязнённой почвы. Загрязнение также проникает в диких и домашних животных через транспорт, промышленные выбросы и пыль.

В ряде случаев концентрации свинца, ПХБ и фталатов превышали допустимые для млекопитающих нормы. Подобные загрязнения выявлены не только у ежей, но и у морских млекопитающих и даже белых медведей.

Учёные предупреждают: степень вреда для ежей до конца не изучена, но очевидно, что подобные уровни токсинов могут быть опасны и для человека. Экологи настаивают на ужесточении надзора за использованием химических веществ и снижении уровня пластикового загрязнения.

Уточнения

Дифени́л (бифенил, фенилбензол) — органическое соединение, ароматический углеводород с химической формулой C12H10. Имеет вид бесцветных кристаллов. Относится к пищевым добавкам, применяется как консервант, входит в Кодекс Алиментариус под кодом E230.

Фта́левая кислота́ (ортофта́левая кислота́, химическая формула — С8H6O4 или C6H4(COOH)2) — cлабая химическая органическая кислота, относящаяся к классу дикарбоновых кислот ароматического ряда. Соли и эфиры фталевой кислоты называются фтала́тами.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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