Загадка ежа: как токсические вещества из города могут угрожать не только природе, но и людям

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Городская среда становится всё более опасной не только для людей, но и для дикой природы. Исследование Лундского университета показало, что ежи, обитающие в черте города, накапливают в себе свыше 50 токсичных веществ. В печени, зубах и даже шипах животных были обнаружены тяжёлые металлы, органические загрязнители, пестициды, фталаты, пластификаторы и полихлорированные бифенилы (ПХБ).

Фото: commons.wikimedia.org by Lars Karlsson (Keqs), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ёж

Эти вещества поступают в организм ежей через пищу — насекомых, червей и слизней, впитывающих токсины из загрязнённой почвы. Загрязнение также проникает в диких и домашних животных через транспорт, промышленные выбросы и пыль.

В ряде случаев концентрации свинца, ПХБ и фталатов превышали допустимые для млекопитающих нормы. Подобные загрязнения выявлены не только у ежей, но и у морских млекопитающих и даже белых медведей.

Учёные предупреждают: степень вреда для ежей до конца не изучена, но очевидно, что подобные уровни токсинов могут быть опасны и для человека. Экологи настаивают на ужесточении надзора за использованием химических веществ и снижении уровня пластикового загрязнения.

Уточнения

Дифени́л (бифенил, фенилбензол) — органическое соединение, ароматический углеводород с химической формулой C 12 H 10 . Имеет вид бесцветных кристаллов. Относится к пищевым добавкам, применяется как консервант, входит в Кодекс Алиментариус под кодом E230.

