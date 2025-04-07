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Тихая революция в вашем теле за 5 минут в день: эта асана улучшает физическое и психическое равновесие

1:25
Спорт

Представьте себе позу йоги, которая кажется сложной для выполнения, но на самом деле доступна каждому. Мы говорим о Врикшасане, позе дерева, в которой вы стоите на одной ноге, другую крепко упираете в бедро, а руки вытягиваете к небу.

Девушка
Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка

Это кажется простым, но эти несколько минут статического равновесия запускают тихую революцию в вашем теле и разуме. Более сильные ноги, более прямая спина, концентрация, которая вас удивит.

Вам не обязательно быть гуру йоги, чтобы насладиться ее преимуществами. Когда вы пытаетесь встать в позу Врикшасана, первое, что вы замечаете, — это легкое жжение в бедре ноги, на которую вы несете вес.

Это не совпадение: эта мышца работает не так, как обычно, постоянно сокращаясь, что укрепляет ее, не вызывая при этом отек. Но дело не только в ногах. Все мышцы корпуса — пресс, ягодицы, спина — задействованы, чтобы не дать вам упасть.

Есть что-то удивительное в том, чтобы стоять на одной ноге. Ум, который обычно перескакивает с одной мысли на другую, внезапно успокаивается. Дело в том, что если вы отвлечетесь, вы упадете. А затем вы дышите, сосредотачиваетесь на точке перед собой и, прежде чем вы это осознаете, вы входите в своего рода активную медитацию.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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