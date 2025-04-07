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Пятно исчезло за 15 минут: как мел и пар спасают одежду

1:30
Недвижимость

Каждому знакома эта досада: любимая вещь, вкусный обед — и коварное жирное пятно прямо по центру. Стирка не помогает, пятновыводитель — впустую. Но выход всё-таки есть, и он гораздо проще, чем кажется.

Корзина для белья
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Корзина для белья

Первый этап — школьный мел

Обычный белый мел, которым пишут на доске, становится настоящим спасением:

  • измельчите его в пудру;

  • насыпьте на загрязнённый участок;

  • аккуратно вотрите в ткань и оставьте на 2-3 часа.
    Мел работает как губка — впитывает жир, не повреждая волокна ткани. Чем дольше он будет оставаться на ткани, тем заметнее эффект.

После этого остатки мела смахните сухой салфеткой и слегка протрите влажной тканью.

Второй этап — паровая обработка

Для закрепления эффекта используется пароочиститель:

  • выберите компактную насадку;

  • направьте струю пара с расстояния 5-7 см;

  • обрабатывайте круговыми движениями 10-15 минут.

Пар разрушает молекулы жира, поднимая загрязнение с волокон ткани, а остатки мелкой пыли добирают его до конца.

Результат — как из химчистки

Пятно исчезает, вещь остаётся целой, ткань не страдает, а вам больше не нужно прятать любимую кофту из-за упрямого пятна.

Этот способ универсален и подходит даже для деликатных тканей. Простые предметы — мел и пар — справляются там, где бессильны магазинные средства.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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