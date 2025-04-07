Птенцы и дофамин: как успехи в пении влияют на мозг

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Нейробиологи из Университета Дьюка, включая Ричарда Муни, провели захватывающее исследование, которое проливает свет на механизмы, связанные с обучением у птиц. Птенцы зебровых амадин, которые учат свои песни, проводят около месяца интенсивной практики, совершая до 10 000 исполнений в день. Это усердие не проходит незамеченным для их мозга.

Фото: commons.wikimedia.org by Autorstwa James Sykes - Praca własna, CC BY-SA 4.0, Чёрный металлохвост

Уровень дофамина у птенцов повышается, когда они успешно выучивают песню

Для исследования учёные поместили молодых самцов в звукоизолированные комнаты, где они могли в тишине тренировать свои песни. С помощью машинного обучения команда проанализировала тысячи повторений, чтобы выявить, как совершенствуется их исполнение с каждым днём.

Дофамин и его роль в обучении

Уровень дофамина, нейромедиатора, играющего ключевую роль в процессах мотивации и обучения, был измерен с помощью миниатюрных датчиков, которые светились при высвобождении этого вещества. Результаты показали, что когда птенцы хорошо осваивали песню, уровень дофамина в их мозге значительно повышался. Это открытие позволяет учёным отслеживать скрытую активность мозга птиц, которая ранее была недоступна традиционным методам.

Уточнения

Дофами́н - гормон и нейромедиатор.

