Фитнес без стресса: 11 минут, которые снимают вину за ленивый вечер

Хорошая новость для всех, кто вечно занят и откладывает спорт "на понедельник". Оказалось, чтобы почувствовать реальный эффект от физической активности, не обязательно проводить часы в спортзале. Достаточно… 11 минут в день.
Международная группа исследователей проанализировала почти 200 крупных исследований и пришла к обнадёживающему выводу:
всего 150 минут физической активности в неделю (это примерно 22 минуты в день) снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний почти на треть — на 29%.
Но это ещё не всё. Самое интересное — дальше.
Если вы начнёте с всего 11 минут активных упражнений в день, это уже заметно сократит риски:
Об этом заявил доктор Сорен Браге, один из авторов исследования. По его словам, 11 минут в день — это отличная стартовая точка. Такой мягкий вход в фитнес подходит тем, кто не готов резко переходить к серьёзным тренировкам.
Здесь нет строгих рамок. Выбор — за вами. Главное — двигаться:
Важно: не обязательно делать это за один подход — можно разделить на два-три мини-блока.
Даже 11 минут в день могут стать спасательным кругом для вашего сердца, сосудов и настроения. Начните с малого — и вы удивитесь, как быстро появится результат. А потом, возможно, вам захочется ещё.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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