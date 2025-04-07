Фитнес без стресса: 11 минут, которые снимают вину за ленивый вечер

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Хорошая новость для всех, кто вечно занят и откладывает спорт "на понедельник". Оказалось, чтобы почувствовать реальный эффект от физической активности, не обязательно проводить часы в спортзале. Достаточно… 11 минут в день.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Фитнес тренировка

Фантастика? Нет, наука

Международная группа исследователей проанализировала почти 200 крупных исследований и пришла к обнадёживающему выводу:

всего 150 минут физической активности в неделю (это примерно 22 минуты в день) снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний почти на треть — на 29%.

Но это ещё не всё. Самое интересное — дальше.

Даже 11 минут в день спасают жизни

Если вы начнёте с всего 11 минут активных упражнений в день, это уже заметно сократит риски:

На 17% уменьшится вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

На 7% снизится риск развития онкологии.

Об этом заявил доктор Сорен Браге, один из авторов исследования. По его словам, 11 минут в день — это отличная стартовая точка. Такой мягкий вход в фитнес подходит тем, кто не готов резко переходить к серьёзным тренировкам.

Что входит в эти 11 минут

Здесь нет строгих рамок. Выбор — за вами. Главное — двигаться:

Короткая прогулка.

Быстрая зарядка.

Танцы под любимую песню.

Отжимания, приседания или прыжки.

Мини-тренировка с резинкой или бутылками воды.

Важно: не обязательно делать это за один подход — можно разделить на два-три мини-блока.

Сдвинься — и тело скажет спасибо

Даже 11 минут в день могут стать спасательным кругом для вашего сердца, сосудов и настроения. Начните с малого — и вы удивитесь, как быстро появится результат. А потом, возможно, вам захочется ещё.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

