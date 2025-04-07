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Зарплаты выросли на 241%, а вы платите копейки: управляющая компания попросила жильцов поддержать повышение тарифов

2:23
Экономика

Управляющая компания "СургутСервис" разослала "информационные" письма, которые вызвали недоумение у жильцов из-за неясных рассуждений о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в Ханты-Мансийском автономном округе и других регионах Урала, а также об экономической необоснованности тарифов на содержание жилья.

Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

Один из получателей поделился с редакцией muksun.fm своими мыслями. Мужчина заметил, что в письме как будто просят жильцов о содействии, указывая на давление властей, которые якобы сдерживают цены, а это создает проблемы для зарплаты дворникам, сантехникам и уборщикам.

Управляющая компания сообщает, что с учетом районного и северного коэффициентов, МРОТ в регионе составляет около 50 тысяч рублей, и зарплата сотрудников не может быть ниже этой суммы. Однако за десять лет плата за обслуживание жилья увеличилась всего на 13%, в то время как минимальные зарплаты возросли на 241%. УК утверждает, что муниципальные тарифы занижены минимум в 2,5 раза, поскольку не учитывают рост МРОТ.

В компании также представили расчеты, показывающие, что экономически обоснованная плата за содержание жилья должна быть в два и более раза выше действующих тарифов: для пятиэтажек — 87 рублей за квадратный метр вместо 35, для девятиэтажек — 79 рублей вместо 37.

В УК призывают совместно стремиться к тому, чтобы зарплаты работников ЖКХ и тарифы соответствовали законодательным нормам, отмечая, что все бюджетники и работники должны получать достойную зарплату.

Читатель выразил недовольство, считая, что в письме содержится некая несправедливость. Он не хочет ограничивать доходы работников, но чувствует, что его интересы как непредставителя бюджетной сферы игнорируются.

Мужчина возмущается, что его призывают платить больше, в то время как цены на еду, воду и свет тоже растут. В итоге, обе стороны — и потребители, и коммунальщики — оказались в сложной ситуации. В УК объяснили, что письма были разосланы как "информационные".

Уточнения

Минима́льный разме́р опла́ты труда́ (МРОТ) — установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю или месяц (год), который работодатель может (обязан) платить своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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