Неожиданные проблемы со "Звёздными войнами": стоит ли ждать релиза в 2024

В глубинах далёкой галактики назревают тревожные события. Несколько инсайдеров сигнализируют о проблемах с производством сериала "Звёздные войны: Опорная команда" (Star Wars: Skeleton Crew). Похоже, проект не вызвал ожидаемого энтузиазма у руководства Lucasfilm, что вызвало волну беспокойства среди студийных боссов.

Фото: flickr.com by Michael Neel from Knoxville, TN, USA is licensed under Commons, the free media repository