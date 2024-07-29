Неожиданные проблемы со "Звёздными войнами": стоит ли ждать релиза в 2024

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Lucasfilm разочарована качеством "Звёздных войн: Опорная команда"

Видеоигры

В глубинах далёкой галактики назревают тревожные события. Несколько инсайдеров сигнализируют о проблемах с производством сериала "Звёздные войны: Опорная команда" (Star Wars: Skeleton Crew). Похоже, проект не вызвал ожидаемого энтузиазма у руководства Lucasfilm, что вызвало волну беспокойства среди студийных боссов.

Lucasfilm разочарована качеством "Звёздных войн: Опорная команда"
Фото: flickr.com by Michael Neel from Knoxville, TN, USA is licensed under Commons, the free media repository

Блогер Джон Роча, известный как TheRochaSays, утверждает, что сериал встретили в Lucasfilm прохладно. Эту информацию подхватили порталы BespinBulletin и MakingStarWars. По их словам, тучи над проектом начали сгущаться ещё в прошлом году. Инсайдеры призывают фанатов умерить свои ожидания и не возлагать на сериал чрезмерных надежд.

В "Опорной команде" задействованы известные личности. Режиссёром выступил Джон Уоттс, известный по последней трилогии о Человеке-пауке, а сценарий написал Кристофер Форд, участвовавший в создании "Человека-паука: Возвращение домой". Одну из ключевых ролей исполнил Джуд Лоу.

Сюжет сериала рассказывает о четверых юных героях, которые после сенсационного открытия оказываются вдали от дома и пытаются вернуться на родную планету. Первый сезон из восьми эпизодов планируется к выходу в конце 2024 года.

Также стоит отметить, что другой проект во вселенной "Звёздных войн" сталкивается с трудностями. Сериал "Звёздные войны: Аколит" борется за своё существование из-за низких рейтингов первого сезона.

Первый сезон "Аколита" потерпел неудачу у зрителей и критиков, получив низкие оценки. Этот холодный приём поставил под угрозу будущее проекта. Тем не менее, шоураннер сериала Лесли Хэдланд не сдаётся и развернула кампанию по спасению шоу.

Хэдланд обратилась к поклонникам с призывом поддержать сериал. Она просит зрителей активно обсуждать шоу в интернете, оставлять положительные отзывы и игнорировать низкие рейтинги на IMDb. Таким образом Хэдланд надеется создать позитивный фон вокруг "Аколита" и убедить руководство студии дать проекту второй шанс.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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