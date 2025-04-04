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Бархатцы: цветы, которые не только радуют глаз, но и спасают урожай от бед

1:56
Садоводство

Если хотите улучшить здоровье почвы и повысить урожайность, бархатцы — ваш верный союзник. Эти яркие цветы не только радуют глаз, но и значительно улучшают состояние грунта, помогая растениям чувствовать себя намного лучше.

Бархатцы
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бархатцы

Сплошная польза бархатцев

Когда на грядке появляются бархатцы, можно забыть о многих проблемах. Они способны:

  • Защищать почву от пересыхания и истощения;

  • Улучшать её структуру;

  • Отключать распространение вредителей, таких как слизни и грызуны;

  • Снижать риск заболеваний, в том числе фитофторы;

  • Повышать урожайность всех культур в огороде.

Это вовсе не просто цветы. Использование бархатцев приносит немалую пользу в вашем саду или огороде!

Как правильно использовать бархатцы

  1. Не убирайте бархатцы сразу: оставьте их на грядке до осени, даже если они уже засохли. Период, когда они находятся в земле, поможет оздоровить почву и подготовить её к следующему сезону.

  2. Подкормка с использованием бархатцев: возьмите 300 г бархатцев (без корней), измельчите и залейте кипятком. Дайте настояться 2 дня, затем разводите концентрат в пропорции 1:10 и используйте для полива овощных и декоративных культур.

Особенно хорошо это удобрение работает для пасленовых культур, таких как помидоры, картофель, а также для свеклы, моркови, тыквы и зелени (петрушки, укропа). Но не стоит забывать и о декоративных растениях, таких как розы, тюльпаны, нарциссы и гладиолусы.

В чем главный плюс

Метод не имеет недостатков. Бархатцы — это натуральное и недорогое средство, которое значительно улучшит качество почвы и повысит ваш урожай. С таким помощником не нужно переживать о болезнях растений или низкой урожайности!

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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