Бархатцы: цветы, которые не только радуют глаз, но и спасают урожай от бед

Если хотите улучшить здоровье почвы и повысить урожайность, бархатцы — ваш верный союзник. Эти яркие цветы не только радуют глаз, но и значительно улучшают состояние грунта, помогая растениям чувствовать себя намного лучше.
Когда на грядке появляются бархатцы, можно забыть о многих проблемах. Они способны:
Защищать почву от пересыхания и истощения;
Улучшать её структуру;
Отключать распространение вредителей, таких как слизни и грызуны;
Снижать риск заболеваний, в том числе фитофторы;
Повышать урожайность всех культур в огороде.
Это вовсе не просто цветы. Использование бархатцев приносит немалую пользу в вашем саду или огороде!
Не убирайте бархатцы сразу: оставьте их на грядке до осени, даже если они уже засохли. Период, когда они находятся в земле, поможет оздоровить почву и подготовить её к следующему сезону.
Подкормка с использованием бархатцев: возьмите 300 г бархатцев (без корней), измельчите и залейте кипятком. Дайте настояться 2 дня, затем разводите концентрат в пропорции 1:10 и используйте для полива овощных и декоративных культур.
Особенно хорошо это удобрение работает для пасленовых культур, таких как помидоры, картофель, а также для свеклы, моркови, тыквы и зелени (петрушки, укропа). Но не стоит забывать и о декоративных растениях, таких как розы, тюльпаны, нарциссы и гладиолусы.
Метод не имеет недостатков. Бархатцы — это натуральное и недорогое средство, которое значительно улучшит качество почвы и повысит ваш урожай. С таким помощником не нужно переживать о болезнях растений или низкой урожайности!
Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.
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