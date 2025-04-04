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Новый препарат стирает признаки старения: результаты ошеломляют

Наука

Можно ли замедлить ход времени для организма? Ответ на этот вопрос приближается к положительному. Группа исследователей заявила о создании препарата, который способен продлить жизнь на четверть. И это не фантастика — результаты испытаний уже впечатляют.

Старость
Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Старость

Удачный эксперимент

Эксперименты на крысах показали ошеломляющий эффект: всего через 25 недель после введения препарата у животных улучшилось зрение, усилилась мышечная сила, исчезли седые волосы. А главное — продолжительность жизни выросла с 120 до 155 недель. Это сравнимо с тем, как если бы 55-летний человек прожил до 70 лет — в полном здравии.

"У подопытных животных почти не наблюдалось признаков возрастной слабости, они оставались активными и сильными. Мы даже зафиксировали уменьшение онкологических заболеваний", — отмечают ученые.

Секрет под названием интерлейкин-11

Секрет кроется в белке под названием интерлейкин-11. Этот древний ген человечество унаследовало от рыб 450 миллионов лет назад. Именно он, как оказалось, запускает цепную реакцию старения: вызывает хроническое воспаление, фиброз органов, истощение мышц и ухудшение обмена веществ.

Блокируя действие этого белка, исследователи буквально отключили главный триггер старения. Обработанные мыши не только выглядели моложе, но и демонстрировали улучшенные когнитивные и физические способности.

Сейчас препарат уже проходит клинические испытания на людях. Первичные данные обнадеживают — средство безопасно и не вызывает побочных эффектов.

И хотя до массового применения еще далеко, ученые уверены: мы стоим на пороге эпохи, когда возраст перестанет диктовать правила.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως - "порождающий, происходящий от кого-то") — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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