15 минут и без теста — чебуреки из лаваша, которые удивляют

Если вы когда-нибудь были настолько голодны, что хотели чебурек "прямо сейчас", но не готовы были месить тесто и ждать, — вот ваш идеальный рецепт. Ленивые чебуреки из лаваша — это когда вкус почти как у настоящих, а усилий — минимум. Быстро, сочно, хрустяще. А главное — реально за 30 минут.
Лаваш тонкий — 4 шт.
Фарш мясной — 200 г
Лук — 80 г
Укроп — 10 г
Яйцо — 1 шт.
Соль и чёрный перец — по вкусу
Рафинированное масло — 150 мл
1. Начинка
Измельчите лук и укроп. Смешайте их с фаршем, добавьте немного соли, перца и 2 ст. л. холодной воды. Тщательно перемешайте.
2. Подготовка лаваша
Разбейте яйцо и взбейте его с щепоткой соли. Если лаваши большие — обрежьте их по кругу, чтобы удобнее было складывать.
3. Формирование
Смажьте лаваш яйцом с одной стороны. На половину выложите фарш, отступив от краёв 1,5 см. Сложите пополам и хорошо прижмите края, при необходимости промажьте яйцом ещё раз.
Работайте с каждым чебуреком по очереди — не формируйте их все заранее, чтобы лаваш не размок.
4. Жарка
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте чебуреки по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готовые изделия выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Подавайте сразу — горячими и хрустящими, с соусом или просто так.
Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.
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