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15 минут и без теста — чебуреки из лаваша, которые удивляют

1:52
Еда

Если вы когда-нибудь были настолько голодны, что хотели чебурек "прямо сейчас", но не готовы были месить тесто и ждать, — вот ваш идеальный рецепт. Ленивые чебуреки из лаваша — это когда вкус почти как у настоящих, а усилий — минимум. Быстро, сочно, хрустяще. А главное — реально за 30 минут.

Чебуреки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чебуреки

Ингредиенты на 4 порции:

  • Лаваш тонкий — 4 шт.

  • Фарш мясной — 200 г

  • Лук — 80 г

  • Укроп — 10 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

  • Рафинированное масло — 150 мл

Как приготовить ленивые чебуреки

1. Начинка
Измельчите лук и укроп. Смешайте их с фаршем, добавьте немного соли, перца и 2 ст. л. холодной воды. Тщательно перемешайте.

2. Подготовка лаваша
Разбейте яйцо и взбейте его с щепоткой соли. Если лаваши большие — обрежьте их по кругу, чтобы удобнее было складывать.

3. Формирование
Смажьте лаваш яйцом с одной стороны. На половину выложите фарш, отступив от краёв 1,5 см. Сложите пополам и хорошо прижмите края, при необходимости промажьте яйцом ещё раз.

Работайте с каждым чебуреком по очереди — не формируйте их все заранее, чтобы лаваш не размок.

4. Жарка
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте чебуреки по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готовые изделия выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Подавайте сразу — горячими и хрустящими, с соусом или просто так.

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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