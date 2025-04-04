В квартире Михаила Ефремова устанавливают звукоизоляцию: зачем это необходимо?

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Москве началась установка звукоизоляции в квартире Михаила Ефремова, освобождающегося по УДО 9 апреля.

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, ремонтные работы инициированы для предотвращения утечек информации — усиленная защита от посторонних шумов исключит возможность прослушивания бесед журналистами или соседями.

Курирует процесс 20-летняя дочь актёра Вера, которой помогают строители с материалами.

После выхода из колонии Ефремов обязан оставаться по адресу в Плотниковом переулке, где проживал до ареста. Ранее СМИ сообщали о его планах пройти комплексное медобследование в столице из-за хронических проблем со здоровьем.

Параллельно в Сети появились данные о готовящемся возвращении артиста в профессию с гонораром в 2,5 млн рублей за первый съёмочный день, однако адвокат назвал эти сведения недостоверными.

Напомним, актёра освобождают досрочно после отбытия большей части 7,5-летнего срока за смертельное ДТП в состоянии опьянения.

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