Острые перцы с огорода: какой халапеньо даст до 50 плодов

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любители остренького знают: халапеньо — перец с характером. Его добавляют в крылышки, макароны, бургеры, делают маринады и закуски. Но вот беда — цена на полке порой кусается не хуже самого перца. А ведь его вполне можно вырастить самостоятельно — хоть в огороде, хоть прямо на подоконнике!

Фото: commons.wikimedia.org by Obsidian Soul, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Острый перец

Почему стоит выращивать халапеньо дома

Это несложно даже для новичков.

Кусты компактные, не требуют теплицы.

Урожай радует стабильностью и количеством.

Аромат и вкус домашнего перца — в разы ярче покупного.

Главное — выбрать подходящий сорт. Ниже мы собрали три лучших халапеньо, каждый из которых заслужил признание дачников.

Фиолетовый халапеньо

Острота: до 6 000 единиц по шкале Сковилла

Высота куста: до 90 см

Плоды: крупные, слегка сладковатые

Урожайность: до 50 перчиков с куста

Хорош в жарке, мариновании и фаршировке. И, кстати, один из самых декоративных: фиолетовые плоды выглядят эффектно.

Красный халапеньо

Острота: от 2 500 до 8 000 единиц

Высота: около 1 м

Стебель: крепкий, ветвистый

Урожайность: 35-45 плодов за сезон

Классика среди халапеньо. Универсален, подходит практически для любого блюда. Дает стабильно высокий урожай.

Желтый халапеньо

Острота: до 15 000 единиц — самый острый из троицы

Высота: компактный, до 60 см

Особенность: без боковых побегов

Урожайность: до 50 ярких и жгучих плодов

Отличный вариант для подоконника или балкона. Мал да удал: компактный, но даёт острый, яркий урожай.

Уточнения

Халапе́ньо (исп. jalapeño) — сорт перца овощного (Capsicum annuum).



