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Острые перцы с огорода: какой халапеньо даст до 50 плодов

1:53
Садоводство

Любители остренького знают: халапеньо — перец с характером. Его добавляют в крылышки, макароны, бургеры, делают маринады и закуски. Но вот беда — цена на полке порой кусается не хуже самого перца. А ведь его вполне можно вырастить самостоятельно — хоть в огороде, хоть прямо на подоконнике!

Острый перец
Фото: commons.wikimedia.org by Obsidian Soul, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Острый перец

Почему стоит выращивать халапеньо дома

  • Это несложно даже для новичков.

  • Кусты компактные, не требуют теплицы.

  • Урожай радует стабильностью и количеством.

  • Аромат и вкус домашнего перца — в разы ярче покупного.

Главное — выбрать подходящий сорт. Ниже мы собрали три лучших халапеньо, каждый из которых заслужил признание дачников.

Фиолетовый халапеньо

  • Острота: до 6 000 единиц по шкале Сковилла

  • Высота куста: до 90 см

  • Плоды: крупные, слегка сладковатые

  • Урожайность: до 50 перчиков с куста

Хорош в жарке, мариновании и фаршировке. И, кстати, один из самых декоративных: фиолетовые плоды выглядят эффектно.

Красный халапеньо

  • Острота: от 2 500 до 8 000 единиц

  • Высота: около 1 м

  • Стебель: крепкий, ветвистый

  • Урожайность: 35-45 плодов за сезон

Классика среди халапеньо. Универсален, подходит практически для любого блюда. Дает стабильно высокий урожай.

Желтый халапеньо

  • Острота: до 15 000 единиц — самый острый из троицы

  • Высота: компактный, до 60 см

  • Особенность: без боковых побегов

  • Урожайность: до 50 ярких и жгучих плодов

Отличный вариант для подоконника или балкона. Мал да удал: компактный, но даёт острый, яркий урожай.

Уточнения

Халапе́ньо (исп. jalapeño) — сорт перца овощного (Capsicum annuum).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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