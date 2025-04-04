Острые перцы с огорода: какой халапеньо даст до 50 плодов

Любители остренького знают: халапеньо — перец с характером. Его добавляют в крылышки, макароны, бургеры, делают маринады и закуски. Но вот беда — цена на полке порой кусается не хуже самого перца. А ведь его вполне можно вырастить самостоятельно — хоть в огороде, хоть прямо на подоконнике!
Это несложно даже для новичков.
Кусты компактные, не требуют теплицы.
Урожай радует стабильностью и количеством.
Аромат и вкус домашнего перца — в разы ярче покупного.
Главное — выбрать подходящий сорт. Ниже мы собрали три лучших халапеньо, каждый из которых заслужил признание дачников.
Острота: до 6 000 единиц по шкале Сковилла
Высота куста: до 90 см
Плоды: крупные, слегка сладковатые
Урожайность: до 50 перчиков с куста
Хорош в жарке, мариновании и фаршировке. И, кстати, один из самых декоративных: фиолетовые плоды выглядят эффектно.
Острота: от 2 500 до 8 000 единиц
Высота: около 1 м
Стебель: крепкий, ветвистый
Урожайность: 35-45 плодов за сезон
Классика среди халапеньо. Универсален, подходит практически для любого блюда. Дает стабильно высокий урожай.
Острота: до 15 000 единиц — самый острый из троицы
Высота: компактный, до 60 см
Особенность: без боковых побегов
Урожайность: до 50 ярких и жгучих плодов
Отличный вариант для подоконника или балкона. Мал да удал: компактный, но даёт острый, яркий урожай.
Халапе́ньо (исп. jalapeño) — сорт перца овощного (Capsicum annuum).
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