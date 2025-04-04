Займы до зарплаты: как россияне находят выход из финансовых трудностей

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В прошлом году российский рынок микрокредитования показал рекордный приток новых заемщиков.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

По данным Центрального Банка, в 2024 году 6,4 миллиона граждан впервые обратились за микрозаймами. Общее количество уникальных клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в России достигло 14,8 миллиона.

Несмотря на ужесточение регулирования, спрос на микрозаймы остается высоким. Это говорит о большом интересе граждан к таким финансовым услугам. Около трети новых клиентов, а это 2 миллиона россиян, воспользовались услугами онлайн-МФО, которые предлагают "займы до зарплаты" с высокими процентными ставками.

Меньше новых клиентов привлекли МФО, работающие с маркетплейсами (1,8 миллиона человек) и предлагающие займы на покупку товаров (1,3 миллиона). Примерно 700 тысяч граждан стали клиентами "банковских МФО".

Общий объем выданных микрозаймов в 2024 году вырос на 51% по сравнению с 2023 годом и превысил 1,5 триллиона рублей. Наибольший спрос был в четвертом квартале, на который пришлось около трети годового объема выдач, пишет РБК.

Уточнения

Микрокредитова́ние (англ. microcredit) — один из основных видов микрофинансирования, заключающийся в выдаче небольших кредитов людям, которые не имеют доступа к традиционному банкингу в силу разных причин.





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