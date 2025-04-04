Когда ты не знал, что аутист: взрослые и невидимый спектр

Некоторые люди с детства чувствуют, что они "не такие, как все", но так и не находят объяснения своим особенностям. Они не подозревают, что ключ к пониманию может быть в их неврологии.

Фото: commons.wikimedia.org by Tumisu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работа мозга

Американский психолог Ким Сейдж уже не первый год говорит об аутизме у взрослых — теме, которая долгое время была почти табу. В своих видео она объясняет, что аутизм может оставаться незамеченным даже у самих аутичных людей.

"Стимуляция — это то, что делают все люди, но для аутичных это ключ к регулированию тревожности", — говорит она.

Психолог обращает внимание на ряд признаков, которые могут говорить о том, что человек — нейроотличен, но просто об этом не знает.

1. Повторяющиеся движения как способ успокоиться

Один из самых характерных признаков аутизма — это стимминг, или самостимуляция. Накручивание волос, постукивание пальцами, теребление шнурка на худи — такие действия могут быть не просто привычкой, а способом справиться со стрессом или перегрузкой. Важно понимать: для аутичных людей это не каприз, а способ выровнять внутреннее состояние.

2. Когда одна и та же песня становится убежищем

Если вы слушаете одну песню снова и снова, это не просто любовь к хиту. Такое поведение может быть признаком того, что повторяющиеся звуки помогают вам чувствовать себя в безопасности. Это придает предсказуемость и создает комфорт в мире, который часто кажется слишком хаотичным.

3. Социальные контакты изматывают больше, чем работа

Вы можете любить людей, но после общения чувствуете себя "выжатыми"? Такое эмоциональное истощение — частое явление среди аутичных взрослых. Социальные взаимодействия требуют большой концентрации и постоянной адаптации — это может быть выматывающе.

4. Повышенная чувствительность к раздражителям

Свет, звук, текстуры, запахи — если всё это воспринимается слишком резко, и вы не можете "отключить" свои чувства, это важный сигнал. У многих аутичных людей сенсорная перегрузка — часть повседневности.

5. Другой диагноз, но что-то не сходится

Многие взрослые получают диагнозы вроде тревожного расстройства, депрессии, ОКР или даже биполярного расстройства. И всё же что-то не складывается. Если диагноз не даёт ощущения "всё встало на свои места", возможно, причина глубже — и лежит в аутистическом спектре.

6. Проблемы со здоровьем без ясной причины

Исследования показывают, что у аутичных людей чаще встречаются аутоиммунные заболевания, хронические боли и пищеварительные проблемы. Эти состояния часто идут "рука об руку" с нейроотличиями и могут быть ключевыми подсказками.

7. Уют — это тишина и один человек рядом

Большие компании, громкие разговоры, хаос — всё это может вызывать сильный стресс. Аутичные взрослые часто предпочитают спокойное общение один на один, контролируемую обстановку и возможность быть собой. Это не интроверсия в классическом смысле — это способ чувствовать безопасность.

Это не диагноз — это понимание себя

Всё больше людей начинают осознавать, что их опыт — это не "причуды характера", а проявления нейроотличия. И хотя самоидентификация — не замена формальной диагностики, она может стать первым шагом к принятию себя, адаптации и поиску нужной поддержки.

Уточнения

Аути́зм (также известный как инфанти́льный аути́зм (англ. infantile autism), де́тский аути́зм (childhood autism), ра́нний инфанти́льный/де́тский аути́зм (early infantile/childhood autism), синдро́м Ка́ннера или аути́зм Ка́ннера (Kanner's autism), в DSM-IV — аутисти́ческое расстро́йство (autistic disorder)) — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

