Блогер Паша Техник пережил клиническую смерть в Таиланде: умер, завели

Эпатажный рэпер Паша Техник находился на волосок от смерти. Сейчас состояние звезды Интернета тоже критическое.
Находящийся в коме Паша Техник пережил клиническую смерть.
"Умер, завели, динамика положительная", — рассказал менеджер Техника.
Рэперу потребовалась срочная транспортировка в столицу Таиланда Бангкок, где ему могут оказать более квалифицированную медицинскую помощь.
Проблема заключается в том, что блогер может не пережить перемещения. Шансы выжить в процессе транспортировки у Паши Техника, по прогнозу врачей, невелики.
Рэпер предвидел свои злоключения, заявив в одном из интервью, что что-то произойдёт 27 числа 2025 года. В кому рэпер впал 27 марта.
Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; род. 1 июля 1984, Москва) — российский рэпер и музыкальный продюсер. Один из основателей группы Kunteynir. Известен своим эпатажным поведением и нарочито провокационным творчеством с обилием нецензурной лексики.
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