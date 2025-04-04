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Блогер Паша Техник пережил клиническую смерть в Таиланде: умер, завели

0:52
Шоу-бизнес

Эпатажный рэпер Паша Техник находился на волосок от смерти. Сейчас состояние звезды Интернета тоже критическое.

Блогер Паша Техник
Фото: ВК-аккаунт Паши Техника is licensed under public doman
Блогер Паша Техник

Находящийся в коме Паша Техник пережил клиническую смерть.

"Умер, завели, динамика положительная", — рассказал менеджер Техника.

Рэперу потребовалась срочная транспортировка в столицу Таиланда Бангкок, где ему могут оказать более квалифицированную медицинскую помощь.

Проблема заключается в том, что блогер может не пережить перемещения. Шансы выжить в процессе транспортировки у Паши Техника, по прогнозу врачей, невелики.

Рэпер предвидел свои злоключения, заявив в одном из интервью, что что-то произойдёт 27 числа 2025 года. В кому рэпер впал 27 марта.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; род. 1 июля 1984, Москва) — российский рэпер и музыкальный продюсер. Один из основателей группы Kunteynir. Известен своим эпатажным поведением и нарочито провокационным творчеством с обилием нецензурной лексики.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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