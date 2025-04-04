Сладкая диета, которая удивит: мёд вместо сахара и минус размер за месяц

Новая сладкая диета обещает ускорить потерю веса и уменьшить тягу к сладкому благодаря полезным свойствам мёда.
Звучит почти фантастически: похудеть на размер всего за месяц, просто добавляя ложку мёда в свой вечерний рацион. Но это не вымысел, а обещание революционной диеты.
Программа питания основана на уникальных свойствах мёда, который, по мнению диетолога Майка Макиннеса, способен ускорять обмен веществ, снижать риск гипогликемии и способствовать сжиганию жира во время сна. В ходе исследований Макиннес обнаружил, что мёд является идеальным продуктом для снижения веса, пишет греческое издание Alfavita.
Особенность этой диеты заключается в том, что она позволяет сохранить привычный рацион, заменив лишь сахар на мёд. Добавление ложки мёда перед сном активирует в мозге механизмы, которые уменьшают тягу к сладкому в течение дня.
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
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