Сладкая диета, которая удивит: мёд вместо сахара и минус размер за месяц

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новая сладкая диета обещает ускорить потерю веса и уменьшить тягу к сладкому благодаря полезным свойствам мёда.

Фото: commons.wikimedia.org by Waugsberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мёд

Звучит почти фантастически: похудеть на размер всего за месяц, просто добавляя ложку мёда в свой вечерний рацион. Но это не вымысел, а обещание революционной диеты.

Программа питания основана на уникальных свойствах мёда, который, по мнению диетолога Майка Макиннеса, способен ускорять обмен веществ, снижать риск гипогликемии и способствовать сжиганию жира во время сна. В ходе исследований Макиннес обнаружил, что мёд является идеальным продуктом для снижения веса, пишет греческое издание Alfavita.

Особенность этой диеты заключается в том, что она позволяет сохранить привычный рацион, заменив лишь сахар на мёд. Добавление ложки мёда перед сном активирует в мозге механизмы, которые уменьшают тягу к сладкому в течение дня.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

