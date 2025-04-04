Вот как тараканы пережили динозавров и дожили до микророботов

2:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Тараканы — настоящие мастера выживания. Они появляются в темноте, передвигаются бесшумно и исчезают, будто растворяются в воздухе. Но главное — эти "суперзлодеи" обладают впечатляющим арсеналом природных технологий, которые делают их почти неуничтожимыми.

Фото: https://commons.wikimedia.org by jetsun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ таракан мебельный

Панцирь, прочнее брони

Попробуйте раздавить таракана — и вы поймёте, что это не так-то просто. Их хитиновый экзоскелет способен выдерживать давление, превышающее вес насекомого в 900 раз. Он устроен из отдельных пластин, соединённых эластичными мембранами: при сдавливании они уплощаются и накладываются друг на друга, не повреждая внутренности.

Удивительно, но при этом таракан способен выталкивать себя из-под давления с помощью энергии, передающейся в лапки. А чтобы не застрять — у него есть специальные шипы на голенях.

Ест всё - благодаря мощным челюстям

Ротовой аппарат таракана напоминает кусачки. У него два комплекта челюстей — верхние и нижние, и обе снабжены зубцами из хитина. Такой механизм позволяет легко прогрызать даже самые твёрдые поверхности.

Сенсоры по всему телу

Усики, лапки и даже брюшко таракана покрыты микроскопическими волосками — сенсиллами. Они улавливают вибрации, запахи и звуки. Тараканы регулярно чистят антенны, потому что железы на них выделяют особые углеводы. Они повышают чувствительность, но при избытке мешают восприятию — вот и приходится тараканам заниматься "гигиеной".

Генная библиотека на вынос

Тараканы живут на Земле уже более 230 миллионов лет — и каждый несёт в себе гены, накопленные за всё это время. Их ДНК длиннее человеческой, а активных генов — более 10 тысяч. Из них сотни отвечают за восприятие вкуса, запахов и химических веществ, что позволяет таракану быстро определять, безопасна ли еда.

Социальная химия

Несмотря на одиночный образ жизни, тараканы умеют общаться. В экспериментах с радиометками учёные заметили, что у насекомых проявляется коллективное поведение. Храбрые особи становятся осторожнее в группе, подстраиваясь под сородичей. Это помогает выживать.

Робот из Беркли и тараканьи уроки

Благодаря изучению биомеханики таракана инженеры из США создали робота CRAM — он, как и насекомое, может протискиваться сквозь узкие щели. Такие устройства могут спасти жизни людей при обрушениях. Получается, даже главный "домашний враг" способен вдохновлять на спасение мира.

Уточнения

Экзоскеле́т (от греч. έξω - внешний и σκελετος — Скелет) — устройство, предназначенное для восполнения утраченных функций тела, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений за счёт внешнего каркаса и приводящих частей, а также для передачи нагрузки при переносе груза через внешний каркас в опорную площадку стопы экзоскелета.

