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Маленький, да грозный: как воспитывать чихуахуа без нервов

3:06
Зоосфера

Умилительные малыши с сердцем льва — именно так можно описать чихуахуа. Несмотря на крошечный рост, эти собаки нередко оказываются настоящими диктаторами в доме. Но все можно исправить — если правильно подойти к дрессировке. Ниже — короткий, но ёмкий гид для начинающих владельцев.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Дрессировать или нет?

Да! Чихуахуа не просто обучаемы — они сообразительны, быстро схватывают команды и обожают внимание хозяина. Главное — вовремя начать, проявить терпение и не ждать волшебства. Само ничего не рассосётся.

Что стоит знать о характере

Эти собачки:

  • обидчивы и самолюбивы;

  • безумно преданны своему человеку;

  • умеют манипулировать эмоциями;

  • не боятся никого, даже крупных собак;

  • упрямы и настойчивы.

С ними важно быть последовательным и спокойным. Чихуахуа слышат настроение по интонации — не кричите, а говорите строго, но уверенно.

С чего начать

  • Возраст: первая неделя после переезда — адаптация, дальше можно приступать.

  • Длительность: 5-10 минут в день, с постепенным увеличением.

  • Место: сначала дома, затем — на улице, где много отвлекающих факторов.

  • Поощрение: лакомства, ласка, похвала.

  • Наказание: игнорирование и строгий голос.

Пол влияет?

Существенно — нет. Но владельцы отмечают: мальчики упрямее, девочки — хитрее. Во время течки у сук возможна рассеянность.

Первые важные навыки

  • Реакция на кличку

  • Знание команды "Место"

  • Приучение к туалету

  • Амуниция и поводок

  • Нахождение дома в одиночестве

Все эти навыки дают собаке чувство стабильности и уверенности.

Команды, которые пригодятся

  • "Фу"

  • "Жди"

  • "Ко мне"

  • "Рядом"

Важно отрабатывать их в разных условиях. Команды нужно произносить один раз — и добиваться выполнения.

Чего отучать

  • Игровые укусы

  • Лай без причины

  • Подбор с земли

  • Попытки воровать со стола

Все нежелательное поведение нужно пресекать сразу — иначе оно закрепится.

Социализация

Регулярные прогулки и общение с людьми и животными — основа стабильной психики. Даже "домашний" щенок должен бывать на улице.

Если не получается

Групповые курсы и индивидуальные занятия с кинологом помогут избежать ошибок и научиться работать с собакой. Это особенно полезно новичкам.

Уход без слёз

Познакомьте щенка с расчёской, когтерезом и щёткой заранее. Не заставляйте — дайте изучить и привыкнуть. За спокойствие — угощение и похвала.

Распространённые ошибки

  • Слишком сложные условия для новичка

  • Игнор усталости

  • Наказания с криком и руками

  • Жалость вместо строгости

  • Еда перед занятиями

  • Отсутствие регулярности

  • Скука и монотонность

Главное — не бояться проб и ошибок. Каждая из них — часть пути к дружбе с вашей собакой.

Уточнения

Чихуа́хуа (исп. Chihuahua [tʃiˈwawa]) — собака-компаньон. Считается самой маленькой собакой в мире и носит имя мексиканского штата Чиуауа.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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