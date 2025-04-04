Маленький, да грозный: как воспитывать чихуахуа без нервов

Умилительные малыши с сердцем льва — именно так можно описать чихуахуа. Несмотря на крошечный рост, эти собаки нередко оказываются настоящими диктаторами в доме. Но все можно исправить — если правильно подойти к дрессировке. Ниже — короткий, но ёмкий гид для начинающих владельцев.
Да! Чихуахуа не просто обучаемы — они сообразительны, быстро схватывают команды и обожают внимание хозяина. Главное — вовремя начать, проявить терпение и не ждать волшебства. Само ничего не рассосётся.
Эти собачки:
обидчивы и самолюбивы;
безумно преданны своему человеку;
умеют манипулировать эмоциями;
не боятся никого, даже крупных собак;
упрямы и настойчивы.
С ними важно быть последовательным и спокойным. Чихуахуа слышат настроение по интонации — не кричите, а говорите строго, но уверенно.
Возраст: первая неделя после переезда — адаптация, дальше можно приступать.
Длительность: 5-10 минут в день, с постепенным увеличением.
Место: сначала дома, затем — на улице, где много отвлекающих факторов.
Поощрение: лакомства, ласка, похвала.
Наказание: игнорирование и строгий голос.
Существенно — нет. Но владельцы отмечают: мальчики упрямее, девочки — хитрее. Во время течки у сук возможна рассеянность.
Реакция на кличку
Знание команды "Место"
Приучение к туалету
Амуниция и поводок
Нахождение дома в одиночестве
Все эти навыки дают собаке чувство стабильности и уверенности.
"Фу"
"Жди"
"Ко мне"
"Рядом"
Важно отрабатывать их в разных условиях. Команды нужно произносить один раз — и добиваться выполнения.
Игровые укусы
Лай без причины
Подбор с земли
Попытки воровать со стола
Все нежелательное поведение нужно пресекать сразу — иначе оно закрепится.
Регулярные прогулки и общение с людьми и животными — основа стабильной психики. Даже "домашний" щенок должен бывать на улице.
Групповые курсы и индивидуальные занятия с кинологом помогут избежать ошибок и научиться работать с собакой. Это особенно полезно новичкам.
Познакомьте щенка с расчёской, когтерезом и щёткой заранее. Не заставляйте — дайте изучить и привыкнуть. За спокойствие — угощение и похвала.
Слишком сложные условия для новичка
Игнор усталости
Наказания с криком и руками
Жалость вместо строгости
Еда перед занятиями
Отсутствие регулярности
Скука и монотонность
Главное — не бояться проб и ошибок. Каждая из них — часть пути к дружбе с вашей собакой.
Чихуа́хуа (исп. Chihuahua [tʃiˈwawa]) — собака-компаньон. Считается самой маленькой собакой в мире и носит имя мексиканского штата Чиуауа.
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