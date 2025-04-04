Маленький, да грозный: как воспитывать чихуахуа без нервов

3:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Умилительные малыши с сердцем льва — именно так можно описать чихуахуа. Несмотря на крошечный рост, эти собаки нередко оказываются настоящими диктаторами в доме. Но все можно исправить — если правильно подойти к дрессировке. Ниже — короткий, но ёмкий гид для начинающих владельцев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

Дрессировать или нет?

Да! Чихуахуа не просто обучаемы — они сообразительны, быстро схватывают команды и обожают внимание хозяина. Главное — вовремя начать, проявить терпение и не ждать волшебства. Само ничего не рассосётся.

Что стоит знать о характере

Эти собачки:

обидчивы и самолюбивы;

безумно преданны своему человеку;

умеют манипулировать эмоциями;

не боятся никого, даже крупных собак;

упрямы и настойчивы.

С ними важно быть последовательным и спокойным. Чихуахуа слышат настроение по интонации — не кричите, а говорите строго, но уверенно.

С чего начать

Возраст : первая неделя после переезда — адаптация, дальше можно приступать.

Длительность : 5-10 минут в день, с постепенным увеличением.

Место : сначала дома, затем — на улице, где много отвлекающих факторов.

Поощрение : лакомства, ласка, похвала.

Наказание: игнорирование и строгий голос.

Пол влияет?

Существенно — нет. Но владельцы отмечают: мальчики упрямее, девочки — хитрее. Во время течки у сук возможна рассеянность.

Первые важные навыки

Реакция на кличку

Знание команды "Место"

Приучение к туалету

Амуниция и поводок

Нахождение дома в одиночестве

Все эти навыки дают собаке чувство стабильности и уверенности.

Команды, которые пригодятся

"Фу"

"Жди"

"Ко мне"

"Рядом"

Важно отрабатывать их в разных условиях. Команды нужно произносить один раз — и добиваться выполнения.

Чего отучать

Игровые укусы

Лай без причины

Подбор с земли

Попытки воровать со стола

Все нежелательное поведение нужно пресекать сразу — иначе оно закрепится.

Социализация

Регулярные прогулки и общение с людьми и животными — основа стабильной психики. Даже "домашний" щенок должен бывать на улице.

Если не получается

Групповые курсы и индивидуальные занятия с кинологом помогут избежать ошибок и научиться работать с собакой. Это особенно полезно новичкам.

Уход без слёз

Познакомьте щенка с расчёской, когтерезом и щёткой заранее. Не заставляйте — дайте изучить и привыкнуть. За спокойствие — угощение и похвала.

Распространённые ошибки

Слишком сложные условия для новичка

Игнор усталости

Наказания с криком и руками

Жалость вместо строгости

Еда перед занятиями

Отсутствие регулярности

Скука и монотонность

Главное — не бояться проб и ошибок. Каждая из них — часть пути к дружбе с вашей собакой.

Уточнения

Чихуа́хуа (исп. Chihuahua [tʃiˈwawa]) — собака-компаньон. Считается самой маленькой собакой в мире и носит имя мексиканского штата Чиуауа.

