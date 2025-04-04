Возвращение к жизни и 10 млн рублей: Седокова впервые даст интервью после смерти Тиммы

1:23 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Анна Седокова впервые после утраты близкого человека — спортсмена Яниса Тиммы, скончавшегося в конце 2024 года, — согласилась на публичное интервью.

Артистка опубликовала в социальных сетях кадры из машины, сообщив, что отправилась на съёмку. На фото Седокова запечатлена в элегантном бежевом платье с открытыми плечами, дополненном выразительным макияжем, акцентирующим внимание на глазах.

Несмотря на многочисленные предложения СМИ, включая контракт на 10 миллионов рублей, певица несколько месяцев избегала комментариев, предпочитая переживать горе вдали от публичности.

Решение дать интервью, как отметила сама артистка, стало для неё шагом через внутренние барьеры.

"Еду на первую съёмку. Волнуюсь. Но надо идти навстречу страху, а не убегать от него", — написала она.

В беседе Седокова намерена раскрыть детали последних дней жизни Тиммы, однако детали проекта остаются под завесой тайны — певица не назвала ни имя интервьюера, ни дату публикации материала.

Ранее артистка признавалась, что неоднократно уговаривала спортсмена обратиться за профессиональной помощью, но после первой консультации он прекратил терапию.

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